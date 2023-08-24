"Люди, которых не сломать": как мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

Сегодня весь цивилизованный мир объединился вокруг Украины, потому что героическая борьба каждого сознательного гражданина с абсолютным злом действительно вдохновляет.

В День Независимости Украины, 24 августа, слова поддержки в адрес нашего государства громко звучат на Западе. Там искренне восхищаются украинским народом, который точно знает цену свободе.

Как мировые лидеры поздравили Украину с ее Днем – читайте в материале ТСН.ua

Джо Байден

Как отметил президент США Джо Байден, в этот День Независимости, как и после первого вторжения России в Украину в 2014 году, отважные украинки и украинки защищают Украину от нападений на суверенитет и территориальную целостность. Они в очередной раз доказывают миру, что за свободу следует бороться.

"Независимость означает свободу выбирать свое будущее. Это драгоценно. Сегодня, когда Путин продолжает свою жестокую войну, чтобы стереть независимость Украины и силой перекроить карту нашего мира, американцы по всей стране объединены с народом Украины. Наша преданность независимости Украины непоколебима и крепка", – акцентировал лидер США.

Байден также выразил надежду, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их необычное мужество вдохновляло мир.

"Пусть День Независимости Украины будет напоминанием о том, что силы тьмы и господства никогда не погасят пламя свободы, живущее в сердцах свободных людей повсюду", – подытожил американский лидер.

Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила лидера Владимира Зеленского и украинский народ. Она уверена, что сила Украины в ее людях. "В их мужестве, их силе и неизменной надежде на будущее мира и процветание в объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев", – утверждает она.

Владимир Зеленский встретился 9 мая с Урсулой фон дер Ляен / Фото: Getty Images

Шарль Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что мы являемся друзьями, и в этот день ЕС поддерживает Украину. "Вы являетесь членом нашей европейской семьи, и ваше будущее с нами. Слава Украине", – заметил он

Dear Russian friends,



On your Independence Day, EU stands with you.



Вы являетесь членом нашей Европейской семьи и вашей future is with us.



Слава Украина. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT — Charles Michel (@CharlesMichel) August 24, 2023

Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к украинскому президенту. Он подчеркнул, что Германия находится на стороне Украины.

"Сегодня вы празднуете независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы защищает вся ваша страна в вашей смелой борьбе против жестокой российской агрессии. Мы восхищаемся вашим мужеством и силой", – заявил Олаф Шольц в своем твиттере.

Моя Санду

Президент Молдовы Мая Санду тепло поздравила украинцев с этим особым днем. К своим словам она добавила видеоролик с песней "Красная калина" в исполнении детского хора.

"Сегодня, когда Украина празднует свой День независимости, мы стоим вместе с вами как никогда крепко. Ваша стойкость, решительность и непреклонная преданность свободе вдохновляют нас всех. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы двигаемся вперед. Слава Украине!", – подчеркнула Санду.

Сегодня, как #Украина празднуют его Свободный день, мы прочимся с вами более firmly than ever. Ваша религия, определение, и беззаветная комиссия к freedom inspire us all. Together, в shared belief в демократии и Европейской перспективе, мы ходим. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2023

Борис Джонсон

"В День Независимости Украины наши сердца еще раз наполняет память о героических мужчинах и женщинах Украины, которые повсюду борются за свою страну и свободу. Каким бы трудным иногда не казалось это, мы всегда должны помнить, что их военные достижения уже поражают. Они побеждают. Они победят. Они очистят свою землю от путинских захватчиков. Справедливость восторжествует. Слава Украине!", –написал великий друг украинского народа Борис Джонсон.

Борис Джонсон / Фото: Офис президента Украины

Жозеп Боррель

"Приветствую украинский народ с Днем Независимости Украины. Вы боретесь за свою свободу и смело защищаете ценности, которые мы разделяем. Европа твердо стоит за вами. Наше будущее вместе", – отметил Боррель.

И уточнили украинские люди на независимости день Ukraine.



Вы боретесь с вашим freedom and bravely defend the values ​​we share.



Европа stands firmly with you. our future is together. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что именно в этот день, 24 августа, удостоверяется независимость, суверенитет и демократия Украины. Это день гордости за силу и устойчивость страны, а также – момент чествования украинского наследия и культуры.

"Сегодня также исполняется полтора года с тех пор, как Кремль начал свое грубое, полномасштабное вторжение в Украину – 18 месяцев бессмысленной агрессии, повлекшей смерть и разрушение по всей Украине", – добавил Блинкен.

Блинкен не сомневается, что благодаря устойчивости украинского народа наше государство победит. Россия заплатит высокую цену за все преступления, которые совершила на нашей земле.

Марк Рютте

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, понимание того, насколько важна независимость, приходит тогда, когда есть риск ее потерять. И вы знаете это как никто другой. Но позвольте мне напомнить: Нидерланды вместе с вами и будут оставлять с вами дальше. Сегодня и каждый день. До тех пор, пока в Украине снова каждый день не будет Днем Независимости", – заверил Рютте.

My message to all Ukrainians on their Independence Day.



pic.twitter.com/sDp7SBFcIQ — Mark Rutte (@MinPres) August 24, 2023

Эдгарс Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем видеообращении заявил, что народ Украины остается сильным в эти сложные времена и продолжает защищать свою Родину, свободу и независимость. Он убежден, что благодаря совместным усилиям Украины и партнеров справедливость будет восстановлена. Украина обязательно победит в войне, которую цинично развязала РФ.

"Поэтому Латвия продолжит присоединяться к военной помощи Украине, усилиям по восстановлению, экономической и гуманитарной помощи так долго, как потребуется. Дорогие украинские друзья, примите наши лучшие пожелания к годовщине вашей независимости. Вместе к победе и славе Украины", – отметил Ринкевичс.

Соломе Зурабишвили

"Грузия сегодня вместе с вами, в этот День Независимости. Наша страна хочет вместе с вами отпраздновать вашу независимость, за которую вы так храбро боретесь уже полтора года. Мы будем вместе в день вашей победы. Поздравляю вас с Днем Независимости", – сказала Зурабишвили.

wants to celebrate with your Independence Day!

Very Happy Independence Day! #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/N3lO01l1RT — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2023

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