"Люди кричали, они горели заживо": жительница Кривого Рога рассказала жуткие подробности атаки по дому

Жительница дома Кривого Рога Галина Леонтьевна, рядом с которым российская ракета попала в пятиэтажку, рассказала жуткие подробности атаки российских террористов.

О страшной ночи женщина рассказала для местного издания "Рудана".

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По ее словам, взрыв прогремел в полчетвертого. Он был очень сильный, в ее доме посыпались окна. Она говорит, что своими глазами видела, как в соседнем доме люди заживо горели в своих квартирах.

"В полчетвертого как рвануло ... У нас все окна выпали. Я детей спасала, трое. Слава Богу, все живы-здоровы. А потом оно начало взрываться ... Машины горели как спички. Люди кричали ... Женщина одна сгорела заживо. Я в окне видела. На 5-м этаже. Так кричали. Люди, где могли, по простыням спускались, прыгали со второго этажа. А там, где попало, там все сгорело. Все, кто там был, их уже нет…", — вспоминает кривожанка .

Сейчас в доме женщины все засыпано стеклом, в ее квартире выбиты все окна, но главное, что все ее родные живы.

Напомним, по данным спасателей, пожар в жилом пятиэтажном доме, куда попала российская ракета во время ночной атаки, ликвидирован. Известно, что погибли 4 человека, 21 пострадали и 12 — удалось спасти.

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