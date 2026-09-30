Русский дрон

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Россия нанесла удар по продуктовому супермаркету «Фора» в Иванковичах, что под Киевом. Власти подтвердили атаку на супермаркет.

Жуткие кадры последствий публикуют местные паблики.

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Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки вражеского БпЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар.

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На место направили бригады экстренной медицинской помощи. Предварительно там могут быть потерпевшие.

На опубликованных кадрах слышно, как люди зовут на помощь после попадания в супермаркет, над которым вздымается дым.

Впоследствии чиновник уточнил, что пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. У женщины возникла острая реакция на стресс и гипертонический криз.

По состоянию на 11.20 спасатели ликвидировали пожар в здании супермаркета.

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Атака по Киеву и области 30 сентября — последние новости

Напомним, в ночь на 30 сентября в Киеве в результате российских обстрелов на столицу произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Известно о погибших и пострадавших. «Прилетело» возле западного посольства в Шевченковском районе и по складу.

Также Россия атаковала Киевскую область, в результате чего погиб ребенок , еще три человека травмированы. Последствия фиксируются в нескольких районах. В частности, в Вышгородском районе в результате российского удара разрушены и повреждены частные дома.

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