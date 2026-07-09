Люди лежат прямо посреди дороги: на трассе Киев–Одесса произошло жуткое ДТП с автобусом— первые подробности

ДТП, фото иллюстрированное / © iStock

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На трассе Киев — Одесса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также полиция Одесской области.

По предварительной информации, авария произошла с участием грузового автомобиля MAN и маршрутного микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего частные пассажирские перевозки.

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Предварительно установлено, что в салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.

В результате ДТП, по предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения. Информация о состоянии потерпевших уточняется.

ДТП / © www.facebook.com/Національна поліція України

Из-за аварии движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. На месте работают правоохранители, медики и другие экстренные службы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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ДТП / © Фото из открытых источников

Жуткое ДТП со многими жертвами на трассе Одесса-Николаев — что известно

Напомним, 4 июля на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное произошло жуткое ДТП, в котором погибли 12 человек. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовик Volvo.

Впоследствии в полиции задержан водитель кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся. Он выехал на «встречу», где в тот момент двигалась маршрутка. Ему объявили подозрение.

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