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- Украина
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Люди лежат прямо посреди дороги: на трассе Киев–Одесса произошло жуткое ДТП с автобусом— первые подробности
Обстоятельства аварии устанавливают следователи.
На трассе Киев — Одесса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также полиция Одесской области.
По предварительной информации, авария произошла с участием грузового автомобиля MAN и маршрутного микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего частные пассажирские перевозки.
Предварительно установлено, что в салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.
В результате ДТП, по предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения. Информация о состоянии потерпевших уточняется.
Из-за аварии движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. На месте работают правоохранители, медики и другие экстренные службы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Жуткое ДТП со многими жертвами на трассе Одесса-Николаев — что известно
Напомним, 4 июля на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное произошло жуткое ДТП, в котором погибли 12 человек. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовик Volvo.
Впоследствии в полиции задержан водитель кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся. Он выехал на «встречу», где в тот момент двигалась маршрутка. Ему объявили подозрение.