Люди массово уничтожали зверя: на Прикарпатье ученые нашли редкого щенка земляного (видео)

Песика земляного ученые искали 20 лет.

В Ивано-Франковской области на Кассовой горе ученые обнаружили редкого зверя — щенка земляного или слепака подольского. Этот зверь занесен в Красный список Международного союза охраны природы, Европейский красный список и в Красную книгу Украины как недостаточно известный вид.

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Об этом сообщает "Суспильне".

Заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко рассказал, что ранее щенок земляной был распространен на Прикарпатье, однако люди массово уничтожали животное, считая его вредителем. Сейчас щенок земляной – это редкое животное в Украине.

"Я его искал почти 16-20 лет. Просто мечтал найти. Осенью увидел на Кассовой горе кротовины в земле и позвонил специалисту, который занимался этим видом. Ученый работает в Институте зоологии в Киеве. И он сказал, как провести разведку, исследования", – рассказывает Владимир Бучко.

Ученые обнаружили нору слепака подольского и увидели животное. Они даже зафиксировали его на камеру. Теперь, по словам ученого, земли, где нашли редкого щенка земляного, нужно сделать заповедными, поскольку животное страдает из-за распашки территорий и исчезает. Ближайшую популяцию слепака подольского зафиксировали в 670 километрах от Кассовой горы. В настоящее время ученые изучают популяцию животного в Прикарпатье.

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