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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Люди меняют еду на золото и драгоценности: шокирующие цены и схемы выживания в Олешках

Во временно оккупированных Олешках россияне и их приспешники искусственно создают дефицит пищи, перепродав обычный пакет продуктов за эквивалент 50 тысяч гривен или отбирая у людей последние драгоценности и золото.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Оккупированные Олешки

Оккупированные Олешки / © ТСН

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области российские захватчики и их приспешники довели гражданское население до предела выживания, устроив продуктовый рэкет.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал командир роты РУБпАК СПП «Болгаричи» 11-й бригады Нацгвардии Украины Сергей Иванов, ссылаясь на данные местных жителей.

По словам военного, набор продуктов, который на свободной территории Украины стоит около 1,5–2 тысячи гривен, в оккупированном городе реализуют за колоссальные деньги — до 50 тысяч гривен в эквиваленте.

Схема вымогательства работает следующим образом:

  • Монополия коллаборантов: оккупационная администрация допускает к оптовым закупкам и ввозу товара исключительно сотрудничающих с ней лиц.

  • Искусственный дефицит: предатели и оккупанты намеренно удерживают критическую нехватку самого необходимого, чтобы обвинять цены в десятки раз.

  • Обмен на золото: из-за отсутствия наличных денег и работы гражданские вынуждены отдавать за базовое питание последние сбережения и ювелирные изделия.

«Если нет денег, то идет и золото, и разные драгоценности — продукты меняют на эти вещи. Людям нужно выживать и прокормить себя и своих близких», — подчеркнул командир НГУ.

Раньше мы писали о том, кто устроил блокаду Олешек. Журналисты идентифицировали российские подразделения, которые могут быть причастны к блокаде города и гуманитарной катастрофе.

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