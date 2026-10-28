"Люди начали выходить на улицу": в Олешках и Херсоне впервые за годы войны наступила тишина (фото)

В Олешках и Херсоне наступила тишина

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Впервые за долгое время Херсонщина погрузилась в тишину, которая существенно изменила повседневность местных. По информации Херсонской ОВА, по состоянию на утро среды, 28 октября, в течение предыдущих суток в регионе не зафиксировали ни одного вражеского обстрела. Это происходит из-за временного прекращения огня в Олешках.

Об этом пишет BBC.

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Люди на Херсонщине начали выходить на улицу

Затишье поражает, особенно на фоне событий накануне, когда под огнем авиации и беспилотников оказались 36 населенных пунктов области. Тогда горели частные дома и гражданские автомобили, а три человека, среди которых ребенок, получили ранения.

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Кардинальное изменение ситуации произошло 27 октября. Гуманитарное перемирие, которое сперва согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к согласию относительно локального режима прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп. Главной целью этой инициативы является эвакуация из Олешков гражданского населения, которое оказалось на грани голода.

Режим тишины в Олешках продолжается уже более 30 часов подряд без единого инцидента. Об этом 28 октября сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, возглавляющий координацию спасательной миссии с украинской стороны. Отсутствие чрезвычайных происшествий подтвердила и российская омбудсменка Яна Лантратова.

Договоренностей придерживаются и на линии столкновения. Спикер морской пехоты Украины Павел Дрогаль отметил, что украинские военные продолжают внимательно следить за ходом событий. Также Лубинец сообщил, что российские военные не предпринимают попыток продвижения или улучшения своих позиций.

Что происходит на Херсонщине сейчас

Для самого Херсона сутки без взрывов стали испытанием тишиной. Если раньше ГСЧС работала без перерыва, то сейчас у нее есть долгожданнаю возможность отдохнуть, восстановить поврежденные сети электро-, газо- и водоснабжения.

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«То, что в небе нет дронов, очень ощутимо — люди стали больше выходить на улицы. Сначала не верили, что режим тишины действительно будет, а сейчас людей уже стало больше», — говорит пресс-офицер ГСЧС в Херсонской области Николай Буцула.

Люди в Херсоне уже забыли, что такое тишина. Мгновения покоя дарят ощущение, будто война наконец-то закончилась. Но, несмотря ни на что, психологическое напряжение никуда не исчезло, люди боятся опасности и внезапных ударов, поэтому остро реагируют на любые звуки.

Спасатели предупреждают, что на территории города и области остается высокий уровень минной опасности. Людей призывают не терять бдительность, смотреть под ноги и избегать заминированных мест. Особенно советуют не посещать прибрежные зоны.

Люди начали использовать считанные дни тишины, чтобы посетить самые опасные районы и вывезти уцелевшее имущество.

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Ожидается, что гуманитарный режим тишины в Олешках продлится до завершения эвакуационной операции — ориентировочно до 22:59 1 ноября.

Лубинец о Херсоне

Украина второй день подряд непрерывно контролирует соблюдение режима прекращения огня на Херсонщине. По состоянию на 12:00, по словам омбудсмена, и Украина, и РФ полностью придерживаются взятых на себя обязательств.

Введение режима тишины мгновенно сказалось на ритме жизни Херсона.

«На улицах стало больше людей, активизировалась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем. То, что для кого-то является обычной повседневной жизнью, для жителей Херсонщины сегодня — самое большее желание», — пишет Лубинец.

Представитель омбудсмена Василий Донец, общаясь с местным населением во время мониторинга, зафиксировал массовое стремление людей к сохранению покоя. Горожане обращаются с просьбами не останавливать дипломатические усилия и продолжить работу, направленную на прекращение огня.

Лубинец о ситуации в Олешках 28 октября

Режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках длится уже более 30 часов без какого-либо нарушения или чрезвычайного инцидента. Об успешном ходе начального этапа гуманитарной операции сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, соблюдение договоренностей стало возможным благодаря постоянному прямому диалогу с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Руководители переговорных групп находятся в непрерывном контакте для оперативной координации всех действий на местах.

«Отдельно благодарю первую леди США Меланию Трамп, которая лично уделяет свое время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках. Ее непосредственная вовлеченность и координация усилий сторон является важной составляющей этого процесса», — пишет украинский омбудсмен.

Он подчеркнул, что работа по спасению людей продолжается, а приоритетом остаются жизнь и безопасность граждан.

Прекращение огня в Олешках: последние новости

Напомним, режим прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы Олешков в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарных конвоев и оказания критической помощи жителям региона.

Об этом в соцсети X сообщила первая леди США Мелания Трамп, не уточнив при этом, о каких именно новых территориях идет речь.

Она подтвердила, что перемирие вступило в силу 27 октября ночью — на два дня раньше запланированного графика из-за необходимости заботиться о безопасности гражданского населения. По словам Мелании Трамп, введение режима тишины также подтвердил начальник Генерального штаба армии РФ генерал Валерий Герасимов.

Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине 27 октября в 03:00 началась гуманитарная операция в условиях режима прекращения огня, начало которого подтвердили Украина и Россия.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что режим тишины действует на определенных территориях для доставки помощи местным жителям, эвакуации гражданских и спасения людей.

Операция проводится с участием уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Лубинец подчеркнул, что стороны придерживаются достигнутых между руководителями переговорных групп договоренностей.

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