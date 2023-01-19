"Люди очень помогали, хватали детей через забор": полиция получила информацию от 300 свидетелей падения вертолета

Во время падения вертолета в Броварах 18 января воспитательница Татьяна Опрей находилась в детском саду. Она рассказала, что при пожаре в здании среди детей началась паника. На помощь пришли местные жители из соседних домов.

Об этом сообщает "Общественное".

Полиция уже получила показания от 300 очевидцев авиакатастрофы в Броварах. Правоохранители обошли квартиры и опросили более двух тысяч человек. По последним данным, 8 человек, в том числе четыре ребенка, остаются в реанимации.

Только 18 января полиция получила в общей сложности 70 сообщений об авиатроше.

"Люди слышали какой-то взрыв, люди видели какой-то летательный аппарат, который вплавь в Броварах. На место оперативно прибыли наряды полиции и спасатели, руководство Нацполиции, НАБУ и СБУ. Оперативно была создана межведомственная группа, которая должна расследовать обстоятельства и причины, почему случилась эта авиатроща", — сказала Марианна Рева.

Рева добавила, что основное расследование проводит СБУ.

"Пока мы можем утвердительно говорить о 14 погибших в результате авиакатастрофы, из них один ребенок — девочка 2017 года рождения. На борту вертолета находились 10 человек. Трое — это члены экипажа, семеро — это руководство МВД", — сказала Рева.

В общей сложности, по ее словам, известно о 25 пострадавших людях, из которых 11 — дети.

Авиатроща в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС с 10 людьми на борту. Авиакатастрофа произошла рядом с детсадом и жилым домом. В заведении находились дети и воспитатели.

На борту находились 10 человек — руководство МВД Украины. Все они погибли. Глава МВД Денис Монастырский и его коллеги летели в Харьков.

В больницах остаются 16 пострадавших, среди них шестеро — дети. Другие раненые получат лечение амбулаторно.

В общей сложности трагедия унесла жизни 14 человек, из них — один ребенок. В частности погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Среди раненых есть беременная женщина.

В настоящее время рассматривается несколько версий трагедии: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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