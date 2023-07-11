"Люди очень умные": во время тревоги в Киеве пассажиров бесплатно не пускали в метро

Киевляне жалуются, что во время воздушной тревоги (в 15:08) пассажиров не хотели пропускать к станции метро "Лукьяновская", которая должна во время тревоги работать в режиме укрытия, а соответственно вход к станции метро должен быть бесплатным.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Вроде бы дежурная работница возле турникетов не хотела пропускать желающих бесплатно в подземку. В сети пишут, что сотрудница подземки не предоставила свободный доступ для людей, чтобы те могли быстро зайти для безопасности своей жизни. Мол, говорила, что они очень умные и хотят бесплатно зайти в метро.

Працівниця столичного метро

Культура обслуживания страдает

В Киевском метрополитене нам сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

"На предприятии разработан алгоритм действий работников при получении сигнала "воздушная тревога" (на официальные каналы или приложение "Киев цифровой"), согласно которому дежурный диспетчер централизованно передает информацию работникам станций, в том числе и находящимся на контрольном пункте. После чего ручной контроль" опускается, а пассажиры проходят на станцию метро как укрытие. В то же время отметим, что с работниками будет проведена разъяснительная работа по культуре обслуживания", – об этом сайту ТСН.ua. сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Отметим, что в Дарницком районе Киева обустраивают укрытия с автоматизированной системой доступа. При отсутствии электроэнергии дверь в помещение будет открыта. Кроме того, люди будут получать временные пин-коды с помощью бота в Telegram-канале в случае отсутствия системы.

Также в объект гражданской защиты можно будет попасть через районную диспетчерскую службу, которая будет иметь дистанционный доступ. Ответственные лица по дому или балансодержатель будут располагать физическим ключом от двери.

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