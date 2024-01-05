"Люди ожидали другого": психолог сравнил выступления Зеленского 2022 и 2023 годов

Психолог говорит, что поздравление 2023 года – это скользкая дорожка.

Президент Украины Владимир Зеленский уже два года выступает с новогодними обращениями во время полномасштабной войны. Впрочем, между этими двумя выступлениями наблюдается существенная разница – отличается как риторика президента, так и настроение самих украинцев.

Выступления Зеленского проанализировал психолог Валентин Ким, пишет Телеграф.

Разница между выступлениями Зеленского 2022 и 2023

Эксперт анализирует, что речь 20202 была мощной, впрочем, с актерской подготовкой. Тогда президент находился "на одной волне" с народом и его слова попали прямо в цель.

"В 2023-м президенту и его команде не удалось поймать одно настроение с украинцами. Подтверждением тому является то, что выступление 31 декабря почти не обсуждали в соцсетях. В предыдущие разы Владимир Зеленский всегда находил способ вызвать яркую реакцию зрителей. Даже если она была отрицательной ( как в 2020 году, когда украинцам не понравилось, что с ними разговаривали, как с детьми), она всегда имела место.

В частности, недовольство украинцев вызвал тезис об украинских беженцах за границей.

"Это была очень скользкая дорожка и это также об изменениях в отношении президента к украинскому обществу. В обращении 31 декабря 2022 года одним из самых мощных моментов была благодарность каждому из регионов за их вклад в борьбу с врагом: югу и востоку – за стойкость, западу – за прием беженцев и релокацию бизнеса. Беженцы тогда воспринимались президентом как пострадавшие от войны граждане, которых нужно поддерживать и обязательно возвращать домой", — считает эксперт.

Он добавляет, что это так называемый демарш в сторону выехавших и не вернувшихся людей.

"Уверен, украинцам, которые, возможно, потеряли все на Родине, слышно такое от президента в новогоднюю ночь было нелегко", — резюмировал психолог.

Напомним, в новогоднюю ночь президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир поздравили своих граждан контрастными речами.

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