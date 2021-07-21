Люди по колено в воде: после сильного ливня на Раховщине затопило дороги, дома и огороды (фото, видео)

Люди по колено в воде: после сильного ливня на Раховщине затопило дороги, дома и огороды (фото, видео)

Местные потоки залили поселок в Раховском районе.

Поселок Большой Бычков в Раховском районе на Закарпатье из-за сильных дождей значительно затопило. Дороги превратились в реки, поэтому местные ходят по колено в воде, а автомобили плавают, как лодки.

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Очевидцы публикуют в соцсетях последствия непогоды.

Как пишет издание "Новыны Закарпаття", причиной подтоплений в поселке стало еще и недостаточное количество придорожных кюветов и их засорение.

Вода добралась до частных угодий и затопила дворы местных и их огороды.

Новости Закарпатья

Новости Закарпатья

Напомним, недавно, 10 июля, Раховщина уже страдала от непогоды. Там прошли сильные ливни, в результате чего поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило частные дворы и местные дороги.

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