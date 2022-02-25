Люди по всей Украине массово сдают кровь для военных: где можно помочь (фото и видео)

Помочь военным – сдать кровь – можно по всей стране.
Утром в пятницу, 25 февраля, по всей Украине выстроились огромные очереди – люди массово сдают кровь для военных ВСУ.
Об этом, в том числе, сообщают в Днепре и Запорожье.
Отметим, что центры крови расположены во всех областях Украины. Их список и адреса можно посмотреть здесь.
"Днепр, сдача крови, прямо сейчас", — написал в Facebook горожанин.
"Центр переливания крови на Жаботинском. Запорожцы массово сдают кровь пополнения банка крови", — сообщил житель Запорожья.
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