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Люди под завалами: россияне ударили КАБами по Запорожской области
Оккупанты сбросили не менее пяти авиабомб. Спасатели продолжают работу на месте удара.
Сегодня, 29 мая, враг атаковал Пологовский район Запорожской области управляемыми авиабомбами. Под завалами разрушенных домов находятся люди.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере, пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами люди», — написал он.
Напомним, в ночь на 2 мая российские войска массированно атаковали Запорожье. В городе раздались многочисленные взрывы. Оккупанты попали в частные дома, многоэтажки, учебные заведения, объекты инфраструктуры.