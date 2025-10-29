- Дата публикации
Люди подумали, что прилетела ракета: очевидцы рассказали о взрыве в Хмельницком
В Хмельницком произошел мощный взрыв в жилом доме. Люди подумали, что прилетела ракета.
В Хмельницком идет разбор завалов после мощного взрыва, который произошел в жилом доме днем 28 октября. Очевидцы рассказывают, что сила взрыва была настолько мощной, что его слышали в разных районах города — многие подумали, что это ракетный удар.
Детали - в сюжете ТСН.ua.
"Слышим взрыв - очень испугались. Я схватилась за телефон, смотрю - тревоги нет. Мы выбежали в коридор, потому что подумали, что прилетела ракета", - рассказала местная жительница Татьяна.
По предварительным данным, взрыв разрушил несколько этажей дома. В результате инцидента погибли два человека — 52-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их тела спасатели извлекли из-под завалов ночью.
Пять человек, среди них 12-летний ребенок, получили травмы. По словам спикера полиции Инны Глеги, у одного мужчины — порезы от обломков стекла, еще четверо обратились за помощью из-за острой реакции на стресс.
Предварительной причиной взрыва считают утечку бытового газа, однако специалисты рассматривают и другие версии. Взрывом уничтожены девять квартир, еще пятнадцать — повреждены.
Городские власти организуют временное отселение жителей и фиксируют все случаи, когда может понадобиться помощь. На месте работают эксперты и спасатели.
Напомним, в Хмельницком на месте взрыва жилого дома по улице Тернопольской завершились аварийно-спасательные работы. Спасатели обнаружили тела двух погибших.