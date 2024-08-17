"Люди похоронены на огородах и в абрикосовых садах": волонтер описала сложную ситуацию в Донецкой области

Сейчас жители Донбасса массово покидают свои дома, ведь российские оккупационные войска активно наступают на их города и села. Некоторые из них, эвакуируясь в более безопасный город, оставляют дома домашних животных.

Об этом в своем Facebook написала советник Министра защиты окружающей среды Лала Тарапакина.

"Сейчас враг стоит за 10 км до Покровска — нашей тыловой донбасской столицы. Селидово еще пару месяцев назад было относительно целым, а сегодня сложно найти целым хотя бы подъезд. Новогродовка держится чуть-чуть. Мы все понимаем, что дальше. Люди массово покидают свои дома, и хорошо — если есть куда", — говорится в ее сообщении.

Советник главы Минсреды пишет, многие люди "похоронены на собственных огородах и в абрикосовых садах", а "земля пропитана курагой и кровью". Между тем "заявки на вывоз животных – "уберите куда-нибудь" умножаются в агрессивной геометрической прогрессии".

Тарапакина вместе с разными и иностранными украинскими организация находится в Донецкой области, где, в частности, выполняет миссии по спасению животных. По ее словам, в Донбассе "сейчас изменилось все". Теперь перед каждым заездом на эвакуацию в "острую зону" – нужно актуализировать данные не с утра в день, а – на каждый час.

"Еще позавчера мы забирали животных в закрытом доме в Николаевке. Успели буквально на день. Вчера наша точка в Орловке под Новогродовкой была в 800 метрах от позиций россиян, но через пару часов она была уже оккупирована", — написала она.

По ее словам, многие животные покидают. Ведь "в большинство эваков не берут с животными, в подавляющее большинство жилья не берут с животными". Кроме того, многие домашние любимцы имеют пожилые и одинокие люди — "почти обречены и сами, и с животными, у них нет решения для всей своей стаи". Поэтому часто волонтеры находят животных на цепях, закрытых в домах, а иногда уже мертвыми.

Лала рассказала о пожилых супругах, которые чудом уехали Нью-Йорка вместе со своей старенькой овчаркой. Впрочем, за рулем деду стало плохо и он просто стал на трассе: "Два пакета вещей, собачий корм. Они некуда было деваться, никто не хотел брать их с собакой".

"Единственное, чего достаточно в прифронтовых регионах – это гуманитарки. В некоторых селах люди могут жить на свои запасы год. Не хватает решений и внимания. Системных решений – что делать, куда бежать, когда денег нет. Внимание – признавать обществом, что люди погибают" и там... Каждый день число погибающих на Донбассе превышает количество погибших в "Охматдете", — отмечает Лала Тарапакина.

Активистка заявляет, что стоит искать "системные решения для "неудобных семей", ведь эвакуация семей с животными — это огромная проблема, которая "не решается системно ни одним большим фондом, ни государственным институтом".

Как сообщалось, россияне приблизились вплотную к Покровску и располагаются в 10 км от окрестностей города. оккупанты цинично атакуют критическую, частную и жилищную инфраструктуру, гибнут люди.

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