Люди проснулись от хлопков и яркого пламени: в Киеве на стоянке возле многоэтажки горели 4 машины

Люди проснулись от хлопков и яркого пламени: в Киеве на стоянке возле многоэтажки горели 4 машины

По предварительной версии, подожгли одну из машин.

В Киеве в Дарницком районе произошла пожар. Утром горели 4 машины.

Об этом сообщает dtp.kyiv.ua.

Около 4:00 утра сегодня, 21 октября, жителей улицы Вешняковская разбудили странные хлопки и яркое пламя в окнах — горели машины, припаркованные вблизи домов.

Три легковушки сгорели почти полностью, еще одна повреждена частично, одну успела отогнать владелица.

Предварительно неизвестные совершили поджог авто Hyundai, дальше огонь перекинулся на соседние машины.

Спасатели вынуждены были тянуть рукав через соседний двор, потому, что подъехать ближе они не смогли из-за хаотично припаркованных авто.

Кто совершил поджог, выясняют правоохранители.

Напомним, что вчера, 20 октября, в Киеве сгорело пять машин, еще две — повреждены. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова.

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