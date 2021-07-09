"Люди просто смотрели на мертвое тело": в Кривом Роге смелый мужчина чудом спас утопающего

"Люди просто смотрели на мертвое тело": в Кривом Роге смелый мужчина чудом спас утопающего

Гражданин лежал на воде и не подавал признаков жизни.

В Кривом Роге мужчина "откачал" отдыхающего, который едва не утонул. Из воды местного жителя вытащили уже без признаков жизни.

Об этом на своей странице в соцсети написала супруга мужчины Инна Сапига.

По словам девушки, инцидент произошел во время отдыха на местном карьере. К водоему подъехал автомобиль, из которого вышел нетрезвый мужчина. Он пошел купаться, однако в какой-то момент привлек внимание отдыхающих тем, что лежит на воде лицом вниз.

"Я обратила внимание, что в воде вниз головой кто-то плавает. Прошло секунд 30, а он не поднимает голову. И тут один мужчина начал бежать в воду и тащить на берег за руку человека. У меня шок. Дима (муж девушки, — ред .) вскочил и побежал к ним. Достали мужчину сине-черного до плеч, лицо и уши тоже были черные, без признаков жизни, не дышал, пульса не было", — рассказала Инна Сапига.

После чего мужчина начал возвращать утопленника к жизни. В это же время другие отдыхающие лишь наблюдали за происходящим, а некоторые и вовсе утверждали, что "все это бесполезно".

"Люди просто стояли и смотрели на мертвое тело. Дима начал хлопать его по лицу и спине в надежде, что вода выйдет и человек проснется, но было бесполезно. После мужчина перевернул его на спину и начал делать непрямой массаж сердца", — добавляет девушка.

Пока зеваки стояли и наблюдали за тем, что происходит, мужчина не останавливался и продолжал возвращать к жизни утопленника.

"Нужно было, чтобы кто-то делал искусственное дыхание, а Дима продолжал делать непрямой массаж сердца, но все только стояли и ничего не делали. Супругу пришлось делать все самому. Женщина вызвала скорую. Мужчина все так же не дышал. И вот, через некоторое время, он все-таки пришел в себя. Слава Богу, жив. Все вздохнули с ним", — добавила девушка.

После чего на место приехала "скорая" и госпитализировала мужчину в городскую больницу.

Напомним, что с начала июня 2021 в Украине на воде погибло 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка.

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