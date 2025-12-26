"Люди просто замерзают": в Сумах возникла критическая ситуация с отоплением

Отопление

Реклама

Из-за массовых отключений электроэнергии в Сумах останавливаются насосы и котельные, оставляя жителей без тепла.

Об этом сообщает исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь.

По его словам, имеющийся материальный резерв топлива практически исчерпан, поскольку его уже передали тепловикам для поддержки работы генераторов. Артем Кобзарь отметил, что ситуация требует немедленных решений, поскольку тендерные процедуры занимают слишком много времени, которого у города нет.

Реклама

Во время своего выступления Артем Кобзарь обратился в исполнительный комитет с требованием немедленно выделить ресурсы:

«Купа обращений от жителей Сумы — из-за ограничения электропитания не работают насосы, не подают тепловую энергию. Люди просто замерзают. Предлагаю выделить 10 тонн дизельного топлива на „Теплоэнерго“ и увеличить матрезерв на следующий исполнительный комитет», — отметил Артем Кобзарь.

В настоящее время это решение направлено на то, чтобы обеспечить котельные автономным питанием на случай полного блекаута или длительных аварийных отключений. Дополнительные запасы топлива должны стать подушкой безопасности, которая позволит насосам работать даже тогда, когда часть котельных остается без централизованного энергоснабжения.

Напомним, 24 декабря, в нескольких областях Украины снова прекратили действовать графики отключения света. Энергетики вводят аварийные отключения электроэнергии.

Реклама

Ранее сообщалось, накануне ночью во время комбинированного удара РФ ударила по объектам энергетики. Под прицелом находилась инфраструктура на западе страны. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.