"Люди пытаются обезопасить себя": специалист о спросе и повышении цен на генераторы

В последние недели некоторые сети начинают увеличивать цены на генераторы, хотя ценовая политика, установленная на рынке, этого не предполагает. Этот вопрос контролируется, магазины просят не повышать цены.

Об этом в эфире телемарафона сказал соучредитель компании дистрибьюторов генераторов и портативных электростанций Валерий Яковенко.

Спрос будет значительно выше, чем в прошлом

По словам специалиста, оборудования хватает, его завозят достаточно много. Она формируется в достаточном количестве для того, чтобы у каждого украинца была возможность приобрести "экофлоу".

"И когда мы видим, как на некоторых интернет-площадках или даже в крупных сетях супермаркетов или гипермаркетов появляется повышение цен – для нас это ощущение определенного недоразумения. Потому что цена для сетей не увеличивается, а почему цена начинает расти. Это не очень хороший знак", – отмечает представитель компании

Как отметил Яковенко, в прошлом году удалось помочь 70 тысяч украинских семей. Именно такое количество станций общей емкостью более 90 МВт-часов распространено по территории Украины.

"В этом году за последние две недели мы почти 20 тысяч получили уже предзаказы. Мы видим перед собой тех, кто предусматривает будущие проблемы и пытается обезопасить себя. Так что спрос однозначно будет гораздо больше (чем в прошлом году – ред.)", – подытожил Яковенко.

Ранее в "Укрэнерго" призвали украинцев не торопиться избавляться от генераторов. Это поможет обеспечить стабильность нового отопительного сезона.

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