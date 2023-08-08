Люди пытаются жить дальше: какая ситуация в Покровске после вражеской атаки

Покровск продолжает приходить в себя от мощной атаки россиян.

Люди пытаются восстановить хоть что-нибудь. Многим просто негде жить.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Как живет город после удара

Смелая молодежь города Покровск продолжает делать кофе и кормить людей хот-догами.

"А что делать? Работаем, боремся, чтобы все было хорошо. Чтобы Покровск держался, чтобы все жили дальше", – рассказал молодой человек.

По словам работников кафе, которые были на работе в момент обстрела, прилетело дважды. Первый раз не сильно, а второй раз – очень сильно.

"Все хорошо. Мы не закончили работать. Вот когда второй раз прилетело и все здесь вылетело, тогда закончили", – отметили они.

Обстрел пришелся на центр города, где расположены жилые дома, магазины, гостиница, пиццерия и т.д. Все это разрушено до основания. Российские террористы цинично уничтожили очередную детскую площадку.

Детская площадка в Покровске/Фото Наталии Нагорной

Как отмечает корреспондентка, приходящие на место удара люди преимущественно ранены. Ракеты "Искандер" пустили с интервалом, чтобы повредить как можно большему количеству пришедших на спасение людей. Обломки валяются почти всюду.

Символично, что сине-желтый флаг выстоял вражескую атаку. Он продолжил несокрушимо развеваться на месте удара.

Флаг на месте обстрела/Фото Натальи Нагорной

Что известно об атаке

Вечером 7 августа российские войска атаковали Покровск на Донетчине. Число раненых достигло 88 человек, еще 7 – погибли.

МВД Украины обнародовало жуткие последствия ракетных обстрелов Покровска в Донецкой области.

В Совете Европы был осужден удар россиян по Покровску. "Я решительным образом осуждаю российскую атаку на гостиницу и квартиры в Покровске. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", – отметила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

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