Люди с инвалидностью чаще страдают от насилия: как распознать, какие риски и куда обращаться

К сожалению, в Украине не проводились специализированные исследования по теме насилия в отношении детей с инвалидностью. Но мировой опыт показывает, что только от 10% до 20% случаев насилие в отношении таких детей фиксируется полицией или социальными службами.

Дети с инвалидностью почти в четыре раза чаще страдают физическим насилием, чем другие, об этом свидетельствуют результаты исследования Платформы по защите детей в юго-восточной Европе. Ибо считаются "легкими целями" для злоумышленников и часто не могут распознать неприемлемое поведение.

Такие лица уязвимы из-за своих возрастов, пола, состояния здоровья, зависимости от других, социальной стигматизации, недостаточной осведомленности о своих правах, или страха сообщать о случаях насилия, ограниченном доступе к информации и службам поддержки.

Почему люди с инвалидностью более уязвимы к насилию, какие бывают его виды и куда обращаться, если оно уже произошло, в пределах 16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия, в эфире "Сниданка с 1+1" рассказали общественные деятели в области борьбы с насилием над людьми с инвалидностью, лидеры общественной организации "Группа активной реабилитации" Ульяна и Виталий Пчелкины и заместитель председателя Представительства Международной Организации по Миграции в Украине Стивен Роджерс.

Почему люди с инвалидностью более уязвимы к насилию?

Так, по словам заместителя председателя Представительства Международной Организации по Миграции в Украине Стивена Роджерса, есть несколько причин.

"Во-первых, люди с инвалидностью редко знают свои права и способы их защиты. Они не всегда могут осознавать разницу между "своими" и "чужими", не получают соответствующего сексуального образования и знаний о личных границах. Также используют пассивные коммуникационные стратегии – неуверенные в себе и уступчивы перед другими", – отмечает Стивен Роджерс.

Люди с инвалидностью чаще страдают от насилия потому, что они:

редко знают о своих правах и способах их защиты;

не всегда осознают разницу между "своими" и "чужими";

не получают соответствующего сексуального образования и знаний о личных границах;

используют пассивные коммуникационные стратегии;

достаточно покладисты перед другими из-за страха потерять социальные контакты;

менее способны осознать опасность и защитить себя.

Когда мы говорим о лицах с инвалидностью, кроме общих типов насилия (физическое, экономическое, психологическое и сексуальное) также есть дополнительные, направленные именно на эту группу.

"На самом деле, люди с инвалидностью еще страдают от того, что они имеют инвалидность и эйблизм (ред. — дискриминация людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью), когда ты не можешь физически защитить себя. Это стигматизация людей с инвалидностью – то, что мы не способны, не имеем права на сексуальную жизнь. И тут человек сам себя не может защитить. Но самое главное то, что человек может не осознавать насилие.Если мы говорим о людях с психическими нарушениями – это непонимание своих границ. Например, если ребенка с аутизмом не научить, что является сексуальным насилием, он этого не будет знать. То есть над ним можно совершать насилие и он не будет осознавать, что это насилие ", – объясняет лидер ОО "Группа активной реабилитации" Ульяна Пчелкина.

Она также отмечает, что очень много насилия при лечении и на работе, а наиболее уязвимой категорией являются люди, у которых есть нарушения ментального здоровья, поскольку они не осознают, что такое насилие.

Люди с инвалидностью страдают от таких видов насилия:

дискриминация;

сегрегация;

ненужные ограничения;

насилие при лечении;

профессиональная эксплуатация (сверхурочный труд);

маргинализации и стигматизации.

К чему может привести умолчание насилия

Замалчивать проблему – это способствовать ее порождению и ухудшению ситуации с этой проблемой, убежден заместитель председателя Представительства Международной Организации Миграции в Украине.

"Если об этом говорить, то тогда есть содействие минимизации или разрешению этого явления. Поэтому эта кампания — 16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия и призвана повысить осведомленность людей относительно этой проблематики и призыва людей обращаться за помощью если что-то не так", — советует Стивен Роджерс.

Однако, что очень важно не молчать, говорит и лидер ОО "Группа активной реабилитации" Виталий Пчелкин.

"Очень важно говорить, обращаться на горячие линии, поскольку там есть специалисты, которые найдут правильный путь и подберут правильных специалистов, которые смогут повлиять на данную ситуацию и ускорить помощь", – говорит он.

Как можно предупредить насилие

Опять же – не молчать и не умалчивать.

"Очень важно не смотреть на насилие и не наблюдать. Если вы знаете, что над кем-то совершают насилие – не умалчивайте это. Потому что очень часто мы не вмешиваемся в проблемы наших соседей. Но, пожалуйста, защитите любого – женщину, ребенка, мужчину. Не молчите", — призывает Ульяна Пчелкина.

Нынешняя кампания "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия", к которой присоединился МОМ и "Сниданок с 1+1" имеет два главных тезиса:

О насилии нельзя молчать, нельзя пренебрегать, иначе оно будет продолжаться и еще больше будет вредить как человеку, так и обществу в целом. Гендерная пропасть и гендерные стереотипы часто являются первопричинами насилия, и мы стремимся помочь развивать новые ценности, где, например, женщина не должна терпеть по умолчанию и позиционировать себя слабой, а мужчина не будет стесняться обращаться за поддержкой в случае эмоциональных переживаний.

Новые ценности, которые должны сформироваться в нашем обществе, должны включать в себя также и вопросы безопасности людей с инвалидностью. Что следует помнить таким лицам?

Стивен Роджерс отмечает, что:

Гуманитарная помощь всегда бесплатна. У вас никогда не должны просить ничего в обмен на помощь. Это социальная поддержка, трудоустройство, продуктовые наборы, помощь одеждой или медикаментами.

Если вас попросят сделать что-нибудь, что вам будет неприятно, сообщите об этом.

Ваши физические и психологические благосостояния важны.

Вы можете безопасно и конфиденциально обратиться за помощью.

Поделитесь своими проблемами с доверенными членами семьи и/или друзьями

Куда обращаться – телефоны горячих линий поддержки и предупреждения насилия