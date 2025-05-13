Люди с инвалидностью: кто должен пройти повторный обзор

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В Украине внедрена новая система оценивания повседневного функционирования личности — это современный подход, позволяющий честно и комплексно определить, как состояние здоровья влияет на жизнь человека. Такая оценка необходима для продления или пересмотра статуса инвалидности, а также для назначения индивидуальной программы реабилитации — медицинской, социальной или профессиональной.

С апреля 2025 года отдельные категории людей должны обязательно пройти оценку повседневного функционирования. Это касается тех, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте.

На практике это означает:

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Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет , имеющие вторую или третью группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022 — 2024 годах, но по разным обстоятельствам не прошли его, проходят оценки в период с 1 апреля до 1 ноября 2025 года .

Другие люди, которые также должны были пройти повторный осмотр, но не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Это не касается:

людей, которым инвалидность была установлена позже — уже в 2025 году — и срок ее пересмотра еще не наступил;

людей с бессрочным статусом инвалидности;

военнослужащих, лиц гражданской защиты — для них действуют отдельные подходы.

Также среди исключений:

люди, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание).

Как подготовиться к оценке

Процедура оценивания начинается с направления врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, ведущий основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе по оценке повседневного функционирования личности.

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Оценка проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из доступных списка. Все решения фиксируются в электронной системе.

Важно не медлить с подготовкой:

обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам проходить оценивание;

проверьте, настал ли ваш срок повторного обзора;

не откладывайте подготовку.

Новая система оценивания повседневного функционирования — это часть комплексной реформы, которая ставит в центр человека, а не процедуру. Оценка производится прозрачно. Вся информация — в электронной системе.

Напомним, как изменится размер выплат по инвалидности в 2025 году.

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