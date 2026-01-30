Люди скрывались под вагонами: в Сети появились кадры атаки на "Укрзализныцю"

Укрзализныця / © Укрзализныця

Россия продолжает целенаправленно уничтожать логистику Украины. В пятницу, 30 января, враг нанес удар по железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. В сети появились жуткие кадры атаки.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как гражданские люди были вынуждены прятаться под вагонами поездов, спасаясь от российской атаки.

Напомним, под удар попала, в частности, станция Синельниково, где были повреждены вагоны электропоездов и грузовые вагоны, локомотивы, колеи, электросети, а также административные и производственные здания. Всего в сутки враг атаковал семь объектов железной дороги, пострадавших нет.

Из-за ситуации безопасности было введено ограничение движения поездов между Днепром и Запорожьем: пассажирские рейсы временно отправляются из Днепра, а часть пассажиров доставляют автобусными трансферами.

Также «Укрзализныця» сообщила об изменениях в движении пригородных поездов на Днепропетровщине с января по начало февраля, в частности о сокращении маршрутов в направлении станции Чаплино.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с минувшей ночи Россия почти не наносила удары по энергетическим объектам, однако продолжила атаки на гражданскую инфраструктуру. В частности, авиабомбами была поражена газовая инфраструктура в Донецкой области.

По словам главы государства, враг также переориентирует удары на логистику и узловые объекты: в Днепропетровской области пострадал специальный вагон-электростанция «Укрзализныци». Несмотря на это, железнодорожное сообщение в регионах сохраняется.

Кроме того, в течение дня Россия осуществляла привычные атаки дронами, авиабомбами и баллистическими ракетами по Харьковщине, Никополю, Херсону, приграничным районам Сумской и Черниговской областей.

Зеленский напомнил, что партнеры в США заявляли о договоренности по недельному удержанию РФ от ударов по энергетике, подчеркнув, что Украина готова действовать зеркально и в этот день не наносила удары по российским энергообъектам.