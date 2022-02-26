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Люди спят прямо на асфальте: на украинско-польской границе образовались очереди (видео)

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© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua

Дорога на выезд из Львова в Польшу просто забита автомобилями. В "Шегинь" в ночь на 26 февраля ехали более 6 часов.

Автомобили на трассе стояли в три ряда, "скорая" с включенным проблесковым маячком не могла проехать. Очень большое количество людей шло пешком: женщины с детьми на руках и рюкзаками на плечах, детки школьного возраста с чемоданами, которые везли сзади, люди постарше.

На границе перед КПП "Шегини" на утро 26 февраля также образовались величественные очереди людей, легковых авто и фур. Некоторые люди разбили так называемые спальные места посреди улицы, под ларьками, некоторые спит прямо на асфальте, другие — накрыли все вещи одеялом и легли рядом.

Магазины закрыты, туалетов нет, очень грязно. Работает пункт обмена валют. Полиции охраны пока не видели.
Сам процесс пропуска граждан очень долог.

На пункте пропуска "Шегини" наблюдаются толпы людей, следующих за границу

На пункте пропуска "Шегини" наблюдаются толпы людей, следующих за границу
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