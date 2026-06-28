Украинско-польская граница / © Госпогранслужба Украины

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На границе с Польшей образовались огромные очереди из автомобилей и автомобилей. На въезд в Украину на пункте пропуска «Краковец» — транспортный коллапс. Люди вынуждены стоять под палящим солнцем более 12 часов.

Видео публикуют в Сети.

На кадрах видны колейки из автомобилей и автобусов, достигающие нескольких сотен метров. Люди вышли из душных транспортных средств, пока ждут своей очереди. По их словам, они стоят на украинско-польской границе более 12 часов.

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Какие очереди на границе

В Государственной пограничной службе сообщили, что по состоянию на обед на въезд в Украину два пункта пропуска перегружены: «Краковец» и «Шегини».

Пограничники призвали использовать КПП «Рава-Русская» и «Смольница» для пересечения».

Очереди фиксируются:

«Угринов» — 15 автомобилей;

«Грушев» — 35 автомобилей;

«Краковец» — 200 автомобилей, 15 автобусов;

«Шегини» — 100 автомобилей, 12 автобусов;

«Нижанковичи» — 15 автомобилей, 1 автобус.

Дата публикации 13:38, 28.06.26 Количество просмотров 7 Люди стоят более 12 часов под палящим солнцем: на границе с Польшей — огромные очереди

Почему образовались длинные очереди на границе с Польшей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина пояснил, что очереди образовались на фоне увеличения пассажиропотока.

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«На выходные он еще больше растет даже по сравнению с буднями. За вчера был самый высокий показатель пересечения границы в июне — 141 тысяча граждан, при этом небольшое преимущество шло на въезд в Украину», — рассказал он.

Напомним, накануне сообщали об очередях на украинско-польской границе.

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