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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1 мин

Люди стоят более 12 часов под палящим солнцем: на границе с Польшей — транспортный коллапс (видео)

В ГНСУ объяснили, что очереди образовались на фоне увеличения пассажиропотока.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Украинско-польская граница

Украинско-польская граница / © Госпогранслужба Украины

На границе с Польшей образовались огромные очереди из автомобилей и автомобилей. На въезд в Украину на пункте пропуска «Краковец» — транспортный коллапс. Люди вынуждены стоять под палящим солнцем более 12 часов.

Видео публикуют в Сети.

На кадрах видны колейки из автомобилей и автобусов, достигающие нескольких сотен метров. Люди вышли из душных транспортных средств, пока ждут своей очереди. По их словам, они стоят на украинско-польской границе более 12 часов.

Какие очереди на границе

В Государственной пограничной службе сообщили, что по состоянию на обед на въезд в Украину два пункта пропуска перегружены: «Краковец» и «Шегини».

Пограничники призвали использовать КПП «Рава-Русская» и «Смольница» для пересечения».

Очереди фиксируются:

  • «Угринов» — 15 автомобилей;

  • «Грушев» — 35 автомобилей;

  • «Краковец» — 200 автомобилей, 15 автобусов;

  • «Шегини» — 100 автомобилей, 12 автобусов;

  • «Нижанковичи» — 15 автомобилей, 1 автобус.

Почему образовались длинные очереди на границе с Польшей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина пояснил, что очереди образовались на фоне увеличения пассажиропотока.

«На выходные он еще больше растет даже по сравнению с буднями. За вчера был самый высокий показатель пересечения границы в июне — 141 тысяча граждан, при этом небольшое преимущество шло на въезд в Украину», — рассказал он.

Напомним, накануне сообщали об очередях на украинско-польской границе.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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