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Люди стоят более 12 часов под палящим солнцем: на границе с Польшей — транспортный коллапс (видео)
В ГНСУ объяснили, что очереди образовались на фоне увеличения пассажиропотока.
На границе с Польшей образовались огромные очереди из автомобилей и автомобилей. На въезд в Украину на пункте пропуска «Краковец» — транспортный коллапс. Люди вынуждены стоять под палящим солнцем более 12 часов.
Видео публикуют в Сети.
На кадрах видны колейки из автомобилей и автобусов, достигающие нескольких сотен метров. Люди вышли из душных транспортных средств, пока ждут своей очереди. По их словам, они стоят на украинско-польской границе более 12 часов.
Какие очереди на границе
В Государственной пограничной службе сообщили, что по состоянию на обед на въезд в Украину два пункта пропуска перегружены: «Краковец» и «Шегини».
Пограничники призвали использовать КПП «Рава-Русская» и «Смольница» для пересечения».
Очереди фиксируются:
«Угринов» — 15 автомобилей;
«Грушев» — 35 автомобилей;
«Краковец» — 200 автомобилей, 15 автобусов;
«Шегини» — 100 автомобилей, 12 автобусов;
«Нижанковичи» — 15 автомобилей, 1 автобус.
Почему образовались длинные очереди на границе с Польшей
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина пояснил, что очереди образовались на фоне увеличения пассажиропотока.
«На выходные он еще больше растет даже по сравнению с буднями. За вчера был самый высокий показатель пересечения границы в июне — 141 тысяча граждан, при этом небольшое преимущество шло на въезд в Украину», — рассказал он.
Напомним, накануне сообщали об очередях на украинско-польской границе.