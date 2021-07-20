Люди стоят под солнцем 40 минут: в Харькове возмутились работой центра массовой вакцинации (фото)

За сутки в одном пункте массовой вакцинации делают около 200 прививок.
В Харькове местные жители под палящим солнцем ждали вакцинации. Желающие сделать прививку 40 минут стояли на солнце, однако в помещение их не пускали.
Об этом пишет местный Телеграмм-канал.
Так, очередь на прививку выстроилась в пункте вакцинации на улице Полтавский Шлях. Дозу вакцины местные ждали под палящим солнцем. Внутри помещения людей тоже достаточно. Безопасную дистанцию там соблюдали с "натяжкой", однако все стояли в масках.
Отметим, что всего в Харькове работает пять пунктов массовой вакцинации. В каждом из них делают 100—200 прививок в сутки.
Напомним, что в Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Сейчас этот вопрос еще прорабатывается.