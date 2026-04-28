"Люди теряют силы, здоровье и надежду": дочь военного заявила о плохом обеспечении — что ответили в бригаде (видео)

Гнедко Владимир Александрович военный из 128-й бригады / © соцмережі

Дочь военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады заявила о критическом состоянии с провизией и связью на боевых позициях. В подразделе прокомментировали эти обвинения.

Об инциденте это стало известно из сообщения пользователя под ником g.annn.ya в соцсети Threads.

Заявление родственников о состоянии бойцов на передовой

Пользователь g.annn.ya сообщила, что ее отец, Гнидко Владимир Александрович (1982 г.р.), который служит в отделении ПТРК, долгое время находится в крайне тяжелых условиях. По ее словам, подразделение фактически отрезано от логистики.

«Он и его побратимы уже длительное время без нормальной еды из-за постоянных препятствий в подвозе необходимых ресурсов. Враг активно сбивает дроны, а наземное снабжение почти отсутствует. Люди теряют силы, здоровье и надежду выйти оттуда хотя бы в живых», — написала дочь военного.

Она также утверждает, что информация, предоставляемая руководством родственникам, не соответствует действительности.

«Командир подполковник Пономаренко Максим Витальевич находится на связи с женой и уверяет мою семью, что у них „все хорошо“ и скоро будет ротация. Это откровенная ложь», — заявила дочь военного.

Также девушка добавила фото и видео с доказательствами:

Дата публикации 22:57, 28.04.26

Пользователи в соцсети не менее возмутительно отреагировали на ситуацию, заявив, что это «позор для всей страны».

Реакция пользователей / © Скриншот

Официальная позиция 128-й ОГШБр — что ответили

В ответ на эти заявления командование 128-й бригады сообщило, что подразделения регулярно снабжаются всем необходимым с помощью дронов. По данным прессслужбы, поставки на указанную позицию проходили 22, 23, 25 и дважды 27 апреля.

«У бригады есть видео, подтверждающие отправку провизии на позиции. Также отметим, что на позиции кроме продуктов питания есть надежный бесперебойный интернет, свет и постоянная связь», — отмечают в бригаде.

Командование обнародовало видео работы пилотов, готовящих грузы для бойцов, и сообщило о длительной работе над ротацией личного состава. В подразделении отметили, что из-за сложной обстановки на фронте и дефицита кадров этот процесс иногда усложняется, а длительное пребывание на позициях является неизбежной реалией войны.

Скандал с истощенными и голодными военными — последние новости

Напомним, защитники из 14-й ОМБр, некоторые из которых находятся на позициях уже год, пили дождевую воду и потеряли сознание от голода. Их родные и неравнодушные украинцы прервали молчание, чтобы спасти бойцов.

После появления информации о критической ситуации в бригаде Генштаб ВСУ сообщил о отстранение от должности предыдущего командира 14-й ОМБр, а также освобождение и понижение в должности командира 10-го армейского корпуса.

В Минобороне и Генштабе заявили, что проверят, как доставляют еду на фронт , ведь на дальние позиции продукты доходили не всегда. Командиры должны все поправить до 20 мая. Тех, кто будет скрывать проблемы или отчитываться неправду, накажут.

