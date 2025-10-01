Люди тонули прямо на улицах: все о непогоде в Одессе и почему она может повториться (фото, видео)

Ликвидация последствий непогоды в Одессе / © Facebook/Геннадий Труханов

Во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, более чем вдвое превышающее месячную норму.

Мощный ливень, накрывший город, полностью парализовал городскую инфраструктуру, оставив улицы затопленными, а десятки населенных пунктов — без света.

В то же время непогода привела к трагическим жертвам среди жителей, среди которых — ребенок.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях непогоды в Одессе 30 сентября.

Мощный ливень накрыл Одессу

В Одессе 30 сентября было зафиксировано рекордное количество осадков. После ночного дождя, начавшегося еще в понедельник 29 сентября, он возобновился с удвоенной силой в день вторника. Ненастье охватило и близлежащие населенные пункты.

Городская дренажная система Одессы не выдержала такой нагрузки, что привело к затоплению одесских улиц.

Как сообщал Гидрометцентр Черного и Азовского морей, за сутки город получил 94 миллиметра дождя — показатель, превысивший среднемесячную норму.

В 19:00 метеорологи официально констатировали, что интенсивность проливного дождя достигла критериев опасного явления — «чрезвычайный дождь».

Стихия привела к масштабным нарушениям в городской инфраструктуре. В результате интенсивных осадков, многочисленные районы города подверглись значительным подтоплениям, что полностью парализовало транспортную систему.

Из-за непогоды движение общественного электротранспорта, включая трамваи и троллейбусы, было приостановлено еще в 17:30.

Передвижение легковым транспортом во многих частях города стало невозможным из-за затопленных участков дорог и подземных переходов.

Трагические последствия непогоды в Одессе: среди жертв есть ребенок

Жертвами страшной непогоды, накрывшей Одессу, стали девять человек. Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, в результате ливня погибла семья из пяти человек, среди которых — ребенок.

Семья жила на цокольном этаже. Они не смогли выбраться из собственного дома. Также погибли четыре женщины в разных локациях города — их накрыло волной и понесло течением. Среди погибших — 23-летняя девушка, которую искали вечером 30 сентября.

Впоследствии глава «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил о гибели 38-летней сотрудницы во время одесской непогоды. Он рассказал, что женщина пыталась добраться домой пешком после того, как сделать это на авто стало невозможным, и как следствие стало жертвой стихии.

В соцсетях публикуют видео и фото непогоды

Пользователи в соцсетях делятся видео, на которых видно, как улицы и дома Одессы оказались под водой.

Кроме того, во время масштабного наводнения в Одессе 30 сентября микроавтобус провалился под землю в яму, образовавшуюся из-за размытой теплотрассы.

В Одессе микроавтобус обрушился в пропасть, образовавшуюся из-за размытой теплотрассы / © Думская

По сообщениям ГСЧС, спасатели эвакуировали 60 человек из транспортного средства, жертв среди них нет.

Очевидцы также сообщили, что вместе с маршруткой под землю попал легковой автомобиль.

Ликвидация последствий масштабного наводнения в Одессе

Ночью 30 сентября спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать из автомобилей, откачивать воду из зданий.

Всего, по информации спасателей, спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 1 октября после обеда сообщил, что следствием непогоды стало падение 70 деревьев и крупных ветвей. Для ликвидации аварий к работам привлечены коммунальные службы «Горзелентрест», «Городские дороги» и «Жилищно-коммунальные сервисы».

Работы включают распил, вывоз поврежденных деревьев и уборку улиц. Приоритетом является освобождение дорог, магистралей, тротуаров и подъездов к социальным объектам.

По словам Геннадия Труханова, работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

На 1 октября есть определенные изменения в графике движения общественного транспорта — не все курсируют, однако троллейбусные маршруты по состоянию на вечер 1 октября уже восстановлены.

В то же время из-за подтопления учебных классов, групп и укрытий обучение в заведениях среднего образования стало невозможным.

Как сообщают местные власти, образовательный процесс в обычном режиме должен возобновиться 2 октября для большинства учеников. Онлайн обучение продолжится для 11 школ из 120.

В результате непогоды, почти три десятка населенных пунктов в области остались без света. Были перебои с электричеством и в ряде районов Одессы. Электрикам удалось возобновить электроснабжение для большинства домохозяйств, однако работы еще продолжаются.

В Одесской области объявили День траура

В Одесской области 2 октября объявили Днем траура по погибшим в результате непогоды 30 сентября, сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Завтра, 2 октября, на территории Одесской области объявлен день траура в связи с трагической гибелью в Одессе девять человек из-за непогоды. Подписал соответствующее распоряжение.

Среди погибших пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок. Это неописуемая боль для всей Одесщины и наша общая потеря», — говорится в сообщении.

Кипер подчеркнул, что День траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены Государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены.

Зеленский отреагировал на гибель людей в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Одессе «ужасной», где в результате стихии погибли девять человек, среди них — ребенок.

Глава государства выразил соболезнования семьям и анонсировал полную проверку обстоятельств, повлекших трагедию такого масштаба. Сейчас продолжаются поисковые и восстановительные работы, есть информация о еще одном пропавшем без вести лице.

Он поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы в Одессе и «всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия».

Что повлекло за собой масштабное наводнение в Одессе

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что за сутки в Одессе выпало 224% месячной нормы осадков (94 мм). По словам специалистов, причиной непогоды стал черноморский циклон, заблокированный антициклоном и усиленный климатическими изменениями.

Кроме того, по словам специалистов, урбанизация также усугубляет наводнения, ведь большая часть асфальта и бетона не позволяют воде просачиваться в грунт и превращают дождь в стремительные и большие потоки воды.

Наводнение в Одессе

Исследования показывают, что в городах с высокой степенью застройки потоки воды могут расти на 20-50% из-за непроницаемых покрытий.

Синоптики отмечают, что адаптация критически необходима. Внедрение «зеленой» инфраструктуры — использование пермеабельных покрытий (пористый асфальт) и зеленых зон — может уменьшить подтопление на треть, давая воде возможность фильтроваться в грунт.

Последняя непогода в Одессе, по словам экспертки Укргидрометцентра Наталии Птухи, имела черты, близкие к тропическому циклону.

«Этот циклон находился над экваториальным морем, и его блокировало поле высокого давления с севера. Поэтому он не мог сильно двигаться в другие направления. Он, допустим, был стационарно на одном месте. Его атмосферные фронты прокручивались над Одесщиной и, соответственно, приводили к достаточно динамичным осадкам. Специалисты отмечают, что у него уже были определенные черты, которые больше характерны для тропических циклонов», — отметила эксперт.

По словам Птухи, из-за изменения климата экстремальные ливни в Одессе резко участились. За последние 10 лет их зафиксировано 14, тогда как раньше наблюдалось только 2-3 за десятилетие.

Эксперт отметила, что есть тенденция к повторению масштабного наводнения, соответственно Одесса остается в зоне риска более интенсивных осадков, ведь город расположен на побережье моря.

