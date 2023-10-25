Люди устали: почему на фронте проблемы с ротацией и как их решить – объяснение нардепа

По его словам, для полноценных ротаций сейчас просто не хватает мобилизационного ресурса.
В Украине военные жалуются на проблемы с ротациями, однако физически нет возможности для того, чтобы ротировать бригады полноценно, как это происходило в условиях АТО/ООС.
Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью УП.
"У нас бригады очень редко выводятся куда-то далеко. Обычно они отводятся на две-три недели во вторую или третью линию, где они просто выдыхают, пополняют минимально, насколько это возможно, личный состав, вооружение, и снова выводятся на линию боевого столкновения", – сказал Рахманин.
По его словам, для полноценных ротаций нужно иметь гораздо большие Вооруженные силы. Сейчас просто не хватает мобилизационного ресурса.
"Мы можем создать определенный мобилизационный ресурс – еще одну бригаду (мотопехотную, механизированную или, например, десантно-штурмовую). А вооружать ее чем? А подготовить ее как и когда, и кем?", – говорит нардеп.
По его информации, в первой половине 2022 года среди попавших в Силы обороны было примерно 400 тысяч добровольцев.
"Это – огромная цифра. Это – невероятная цифра. Но, по большому счету, все, кто хотел добровольно пойти, они уже закончились", – подытожил депутат.
Ранее Сергей Рахманин прокомментировал возможность мобилизации в армию заключенных.
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