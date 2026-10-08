Люди устроили бунт под ТЦК в Хмельницком из-за удержания студента: детали из места событий (видео)

Митинг под зданием ТЦК и СП в Хмельницком / © скриншот с видео

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В Хмельницком возле здания ТЦК и СП вспыхнул стихийный митинг из-за возможного незаконного удержания 25-летнего студента дневной формы. Участники собрания пытались ломать забор, в адрес митингующих раздавались угрозы оружием.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и прокомментировали ТСН.ua в полиции Хмельницкой области.

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В Хмельницком возле одного из ТЦК 8 октября собрались люди из-за ситуации с 25-летним студентом Андреем. По словам собравшихся, мужчина пришел в центр комплектования, чтобы обновить военно-учетные данные, однако его якобы не отпускают.

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Андрей учится на дневной форме в Каменец-Подольском университете. Кроме того, он работает тренером по спортивной гимнастике и акробатике и проводит занятия более чем для 500 детей.

По информации из местных пабликов, ситуация у военкомата обостряется, к учреждению прибыли несколько экипажей полиции. Митингующие утверждают, что им угрожали автоматическим оружием.

На обнародованных с места событий видео слышны возгласы: «будет открыт огонь!», «стреляйте!». Также на кадрах видно, как участники собрания пытаются повредить забор и скандируют «нет незаконной мобилизации».

В полиции Хмельницкой области подтвердили, что на месте собралась группа людей.

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«Нарушения общественного порядка не зафиксированы. Полиция следит за соблюдением порядка», — сказала спикер ГУ НП в Хмельницкой области Инна Глега.

Дата публикации 12:18, 08.10.26 Количество просмотров 23 Митинг возле ТЦК в Хмельницком: люди требуют отпустить 25-летнего студента

К слову, в Одесской области местные жители арматурой повредили служебный автомобиль полиции, пытаясь отбить знакомого, которого задержали представители ТЦК из-за нарушения военного учета. Один из участников задержан, ему грозит до двух лет заключения, лица других устанавливаются.

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