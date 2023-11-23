"Люди в отчаянии": в оккупированном Мариуполе обледенели дороги из-за прорыва водопроводов (фото)

В городе не хватает ни техники, которую захватчики сами уничтожили, ни сотрудников коммунальных заведений.

Во временно оккупированном Мариуполе выпал снег и похолодало, а из-за того, что в районах города наблюдаются порывы водопроводов, дороги обледенели.

О ситуации с отоплением, транспортом и ремонтом дорог в городе сообщает Мариупольский городской совет.

"Пока снега не много, но уже даже с этим оккупанты не справляются. Так, Мариупольтранс сообщил людям, что в связи с прорывом водопровода и оледенением дорожного покрытия по ул. Солнечной и ул. Семененко, изменена схема движения автобусных маршрутов", – говорится в сообщении.

Люди возмущены, ведь теперь им не удобно передвигаться. В то же время, коллаборационная администрация сообщает, что все под контролем.

"Правильно ли нужно понимать, что наш замечательный мэр снова напь..? И к борьбе с обледеневшими дорогами ни черта не готово?", — пишут мариупольцы в местных пабликах.

В городе не хватает ни техники, которую захватчики сами уничтожили, ни сотрудников коммунальных заведений. Им ведь не платят или задерживают зарплату. Так что идти работать туда желающих немного.

Оккупированный Мариуполь Фото: Мариупольский городской совет

Также горожане жалуются на отсутствие условий для проживания в поврежденных оккупантами зданиях. Там нет ни отопления, ни канализации.

Оккупированный Мариуполь Фото: Мариупольский городской совет

"А еще мариупольцам установили "невидимые" батареи", — говорится в источнике.

Оккупированный Мариуполь Фото: Мариупольский городской совет

В доме на улице Сеченова сняли старые батареи и пообещали заменить. Но их до сих пор нет. Однако, как оказалось, строители в своих ведомостях их "установили".

"Но батареи нарисованы на бумаге, не греют в реальности. Возмущенные мариупольцы пишут в местных пабликах, что все пять этажей без тепла. А в доме живут дети и пожилые люди. Оккупационные власти проблему игнорируют. Уж очень холодно, но кто-то не хочет нечего делать в этом доме, отопления нет, канализации нет, ремонта здесь нет ... Все только "завтраками" кормят. Есть маленькие дети", — жалуются жильцы.

В подвале дома уже образовалось настоящее "болото" – грибок и мох. Люди находятся в отчаянии.

Тем временем в Мариуполе увеличилось количество новых могил. оккупанты хоронят людей в траншеях. Так, в частности, на Старокрымском кладбище был замечен большой сектор свежих захоронений. Людей хоронят в траншеях как неидентифицированных лиц.

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