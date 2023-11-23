"Люди в отчаянии": в оккупированном Мариуполе обледенели дороги из-за прорыва водопроводов (фото)

В городе не хватает ни техники, которую захватчики сами уничтожили, ни сотрудников коммунальных заведений.
Во временно оккупированном Мариуполе выпал снег и похолодало, а из-за того, что в районах города наблюдаются порывы водопроводов, дороги обледенели.
О ситуации с отоплением, транспортом и ремонтом дорог в городе сообщает Мариупольский городской совет.
"Пока снега не много, но уже даже с этим оккупанты не справляются. Так, Мариупольтранс сообщил людям, что в связи с прорывом водопровода и оледенением дорожного покрытия по ул. Солнечной и ул. Семененко, изменена схема движения автобусных маршрутов", – говорится в сообщении.
Люди возмущены, ведь теперь им не удобно передвигаться. В то же время, коллаборационная администрация сообщает, что все под контролем.
"Правильно ли нужно понимать, что наш замечательный мэр снова напь..? И к борьбе с обледеневшими дорогами ни черта не готово?", — пишут мариупольцы в местных пабликах.
В городе не хватает ни техники, которую захватчики сами уничтожили, ни сотрудников коммунальных заведений. Им ведь не платят или задерживают зарплату. Так что идти работать туда желающих немного.
Также горожане жалуются на отсутствие условий для проживания в поврежденных оккупантами зданиях. Там нет ни отопления, ни канализации.
"А еще мариупольцам установили "невидимые" батареи", — говорится в источнике.
В доме на улице Сеченова сняли старые батареи и пообещали заменить. Но их до сих пор нет. Однако, как оказалось, строители в своих ведомостях их "установили".
"Но батареи нарисованы на бумаге, не греют в реальности. Возмущенные мариупольцы пишут в местных пабликах, что все пять этажей без тепла. А в доме живут дети и пожилые люди. Оккупационные власти проблему игнорируют. Уж очень холодно, но кто-то не хочет нечего делать в этом доме, отопления нет, канализации нет, ремонта здесь нет ... Все только "завтраками" кормят. Есть маленькие дети", — жалуются жильцы.
В подвале дома уже образовалось настоящее "болото" – грибок и мох. Люди находятся в отчаянии.
Тем временем в Мариуполе увеличилось количество новых могил. оккупанты хоронят людей в траншеях. Так, в частности, на Старокрымском кладбище был замечен большой сектор свежих захоронений. Людей хоронят в траншеях как неидентифицированных лиц.
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