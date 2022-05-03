Люди в спешке "чистят" телефоны: оккупанты на Луганщине конфискуют гаджеты (фото)

На оккупированных территориях Луганской области народная милиция конфисковывает мобильные телефоны и другие гаджеты.
Приказ издал "власть" так называемой "Луганской народной республики". Таким образом местные жители оставляют возможности следить за новостями и общаться с родными.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, у людей будут проверять телефоны, планшеты на наличие "неугодных" социальных сетей, диалогов с родственниками, проживающими вне "республики". Люди в спешке начали удаляться из социальных сетей и "чистить" телефонные номера.
"Хотят ограничить свободу слова. То есть, изолировать население от возможности выбирать те каналы информации, за которыми люди хотят следить, анализировать и находиться в курсе событий. Касается это и общение с родными, которые имеют точку зрения, отличную от мнения руководства "ЛНР" и России
Гайдай обратился к жителям Луганской области: просит не поддаваться на провокацию и продолжать пользоваться проверенными источниками информации.
Кроме того, у людей на 30 дней будут конфискованы личные вещи, а также угрожают наказанием. Впрочем, вернут ли вещи неизвестно.
Как сообщалось, из окрестностей заблокированного Мариуполя россияне вывезли в фильтрационный лагерь в село Безымянное вывезли почти всех мужчин. Мужчины из районов Мирный и Волонтеровка более двух недель находятся в фильтрационных лагерях. Условия пребывания там "бесчеловечные".
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