Люди возвращаются домой: "Укрзалізниця" пустила первый рейс на освобожденную Балаклею (фото)

Люди возвращаются на территории, освобожденные от российских кафиров.

"Укрзалізниця" возвращает железнодорожное сообщение на деоккупированную Харьковщину. Утром 15 сентября первый рейс отправился на освобожденную Балаклею.

Фото из вагона, полного пассажиров, показали на странице "Укрзалізниці" в Сети.

"Первый рейс на Балаклею – и сразу полный вагон пассажиров, возвращающихся домой. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", – говорится под фото.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные Балаклею и Изюм. Он признался, что в деоккупированном городе увидел то, что и в Буче.

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