Люди вылезали через окна: в Польше перевернулся автобус с украинцами

Люди вылезали через окна: в Польше перевернулся автобус с украинцами

В салоне находились 27 пассажиров, ехавших из Ивано-Франковска.

В Польше неподалеку от Колония-Седлищи на территории Люблинского воеводства перевернулся автобус из Украины. В нем находились 27 человек.

Об этом сообщает radio.lublin.pl.

ДТП произошло вчера, 2 февраля, вечером. Около 21:30 украинский автобус Mercedes с пассажирами внутри по каким-то причинам слетел с дороги и перевернулся.



Всем пассажирам и водителю пришлось выбираться через окна и люки наружу.

В результате ДТП шесть человек получили небольшие травмы, не угрожающие жизни. К счастью, обошлось без госпитализаций.

За рулем автобуса находился 57-летний гражданин Украины. Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв.

Причины аварии устанавливаются правоохранителями. Предполагают, что водитель мог уснуть за рулем.

Автобус следовал из Ивано-Франковска.

Напомним, что в Ровенской области грузовик SCANIA застрял на переезде. В нее врезался пассажирский поезд сообщением "Киев-Ивано-Франковск". Пострадал машинист, которого необходимо было деблокировать из изуродованного локоматива поезда.

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