Люди выпрыгивали из окон, чтобы не сгореть заживо: РФ нанесла удар по бизнес-центру в Лозовой (видео)

Двойной удар по Лозовой: люди выпрыгивали из окон горящего бизнес-центра, чтобы не сгореть

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В среду, 26 августа, в городе Лозовая Харьковской области российские кафиры дважды атаковали здание бизнес-центра, расположенного в плотной жилой застройке.

Об этом рассказал городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

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«Здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время рядом магазины, медицинские и социальные учреждения», — сообщил мэр Лозовой.

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По его словам, известно о десяти раненых, среди них есть тяжелые. Врачи борются за их жизнь, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

«Враг уже давно потерял какие-либо человеческие границы, поэтому прошу максимальной осторожности. Не игнорируйте сигналы тревоги. Убирайте детей с открытых участков! Даже обычный подвал может спасти от ранений», — подчеркнул Сергей Зеленский.

Мэр призвал местных не совпадать на место прилетов, потому что толпа мешает медикам и спасателям, а также дает россиянам еще больше мишеней в случае повторных атак.

Также в Сети появилось жуткое видео, как в Лозовой люди выпрыгивали из окон горящего здания после удара. Люди рисковали погибнуть, прыгнув с высоты, но имели хотя бы маленький шанс выжить, а не сгореть заживо в охваченном огнем доме.

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Ранее в Харьковской области российский беспилотник попал в электропоезд «Лозовая — Харьков». В результате атаки есть погибшие и раненые.

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