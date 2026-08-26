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Люди выпрыгивали из окон, чтобы не сгореть заживо: РФ нанесла удар по бизнес-центру в Лозовой (видео)
Оккупанты атаковали бизнес-центр в Лозовой Харьковской области: люди спасались из горящего здания, прыгая с высоты.
В среду, 26 августа, в городе Лозовая Харьковской области российские кафиры дважды атаковали здание бизнес-центра, расположенного в плотной жилой застройке.
Об этом рассказал городской голова Лозовой Сергей Зеленский.
«Здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время рядом магазины, медицинские и социальные учреждения», — сообщил мэр Лозовой.
По его словам, известно о десяти раненых, среди них есть тяжелые. Врачи борются за их жизнь, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
«Враг уже давно потерял какие-либо человеческие границы, поэтому прошу максимальной осторожности. Не игнорируйте сигналы тревоги. Убирайте детей с открытых участков! Даже обычный подвал может спасти от ранений», — подчеркнул Сергей Зеленский.
Мэр призвал местных не совпадать на место прилетов, потому что толпа мешает медикам и спасателям, а также дает россиянам еще больше мишеней в случае повторных атак.
Также в Сети появилось жуткое видео, как в Лозовой люди выпрыгивали из окон горящего здания после удара. Люди рисковали погибнуть, прыгнув с высоты, но имели хотя бы маленький шанс выжить, а не сгореть заживо в охваченном огнем доме.
Ранее в Харьковской области российский беспилотник попал в электропоезд «Лозовая — Харьков». В результате атаки есть погибшие и раненые.