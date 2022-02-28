Люди вышли в аптеки и за водой: армия РФ беспощадно обстреливает жилые районы Харькова

Люди вышли в аптеки и за водой: армия РФ беспощадно обстреливает жилые районы Харькова

Известно более десяти погибших горожан.

Российская армия обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры и позиций ВСУ.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие!

"То, что сейчас происходит в Харькове, — это военное преступление! Это геноцид Украинского народа. Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление", — подчеркнул он.

По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших, десятках раненых.