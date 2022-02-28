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Люди вышли в аптеки и за водой: армия РФ беспощадно обстреливает жилые районы Харькова

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Известно более десяти погибших горожан.

Российская армия обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры и позиций ВСУ.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие!

"То, что сейчас происходит в Харькове, — это военное преступление! Это геноцид Украинского народа. Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление", — подчеркнул он.

По состоянию на 16:00 известно об 11 погибших, десятках раненых.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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