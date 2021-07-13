Люди жаловались на самочувствие еще с ночи: появились первые подробности массового отравления на мясокомбинате в Полтавской области

Работникам мясокомбината начало ставить плохо ночью.
Причиной отравления на мясокомбинате в Глобино Полтавской области предварительно называют пары от только окрашенной пола.
Об этом сообщил глава Кременчугской райгосадминистрации Олег Ледник, пишет "Кременчугская газета".
По предварительной информации, накануне на комбинате покрасили пол на втором этаже. Ночью запах начал распространяться и уже в 01.30 рабочие жаловались на плохое самочувствие. В частности, у людей начали появляться раздражение в горле и появилась головная боль.
В результате в больницу госпитализировали 14 человек, из них 13 — с признаками першение в горле в терапевтическое отделение и одного человека положили в реанимацию из-за поднятия давления.
По состоянию на утро врачи осмотрели пациентов, все пострадавшие готовятся к выписке.
В полиции добавили, что этот факт внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия. Продолжается расследование инцидента.
Напомним, в городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 работников.