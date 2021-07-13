Люди жаловались на самочувствие еще с ночи: появились первые подробности массового отравления на мясокомбинате в Полтавской области

Люди жаловались на самочувствие еще с ночи: появились первые подробности массового отравления на мясокомбинате в Полтавской области

Работникам мясокомбината начало ставить плохо ночью.

Причиной отравления на мясокомбинате в Глобино Полтавской области предварительно называют пары от только окрашенной пола.

Об этом сообщил глава Кременчугской райгосадминистрации Олег Ледник, пишет "Кременчугская газета".

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По предварительной информации, накануне на комбинате покрасили пол на втором этаже. Ночью запах начал распространяться и уже в 01.30 рабочие жаловались на плохое самочувствие. В частности, у людей начали появляться раздражение в горле и появилась головная боль.

В результате в больницу госпитализировали 14 человек, из них 13 — с признаками першение в горле в терапевтическое отделение и одного человека положили в реанимацию из-за поднятия давления.

По состоянию на утро врачи осмотрели пациентов, все пострадавшие готовятся к выписке.

В полиции добавили, что этот факт внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия. Продолжается расследование инцидента.

Напомним, в городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 работников.

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