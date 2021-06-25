Людмила Барбир испытала новую систему школьного питания и приготовила рыбные котлеты

За рекордные 8 минут телеведущая приготовила 150 порций школьного обеда.

Звезда канала "1+1" Людмила Барбир стала ведущей презентации современной школьной кухни и нового меню во время всеукраинского форума "Украина 30", который на днях завершился в Киеве.

Также знаменитость стала модератором дискуссии с участием министра здравоохранения Виктора Ляшко, министра образования Сергея Шкарлета, посла Швейцарии в Украине и Молдове Клод Вильде, шеф-повара Евгения Клопотенко, экспертов UNICEF о механизмах внедрения школьного питания по новым нормам. Открыла обсуждение первая леди Елена Зеленская.

пресслужба каналу "1+1"

Участникам форума со всех уголков страны продемонстрировали как работает современное оборудование - устройства для варки и запекания, измельчители. В режиме реального времени - 45 минут - приготовили 150 порций блюд из нового школьного меню: два салата, суп, котлеты и кус-кус, плов. К ним добавили уже готовые компот и штрудель.

пресслужба каналу "1+1"

Приготовить 150 рыбных котлет собственноручно предложили Людмиле Барбир. По новой технологии ведущей необходимо было положить их в специальный автомат и выставить правильный температурный режим. Барбир справилась с задачей и за 8 минут блюдо по всем требованиям международной системы безопасности пищевых продуктов было готово. Дегустировали все желающие.

пресслужба каналу "1+1"

"Меня как маму волнует, каким будет питание моего ребенка. Да я и сама была ученицей, поэтому знаю какими могут быть школьные обеды. Хочется верить, что скоро во всех школах Украины - а их более 15 000 - обновят меню, технологии и оборудование столовых. Ведь сама убедилась - готовить полезные блюда легко", — поделилась Барбир.

пресслужба каналу "1+1"

Лишь 7% украинских детей довольны питанием в школе. Во многих столовых еду готовят утром и в течение дня, новая технология предусматривает возможность готовить непосредственно перед приемом пищи. Новое меню - состоит из 150 блюд и не является обязательным. В каждой школе могут предложить свой список блюд, которые должна утвердить региональная Держпродспоживслужба.

Напомним, новые нормы питания введут уже с 1 сентября. Но если школы не успеют — им дадут отсрочку до 1 января. К 2022 году обновленное школьное меню должно быть внедрено везде. Подать заявку на обустройство современных технологических столовых может каждая школа. Подробную информацию для педагогов, учащихся, родителей в начале 2021/2022 учебного года опубликуют на соответствующем сайте.

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