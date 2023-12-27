Людям, потерявшим жилье в результате агрессии РФ, начинают выплачивать компенсации: детали от Шмыгаля

Украина начинает производить выплаты гражданам, чье жилье было разрушено российскими войсками. Вскоре у них будут новые дома.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как отметил премьер, речь идет об использовании жилищных сертификатов для покупки недвижимости в рамках программы "эВосстановление".

"Теперь их владельцы могут через "Дию" забронировать средства для покупки жилья. Все детали прокоммуникирует Министерство восстановления и Министерство цифровой трансформации", – сообщил Шмигаль.

По состоянию на сегодняшний день уже сгенерировано 1,6 тысячи сертификатов. По словам чиновника, уже в ближайшее время люди, потерявшие свой дом, получат новый дом для себя и своей семьи.

Напомним, услуга "эВосстановление" теперь доступна для людей с жильем в общей собственности.

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