Людям с инвалидностью компенсируют переоборудование авто: Свириденко объяснила детали

Юлия Свириденко

Люди с инвалидностью смогут получить от государства до 50 тысяч гривен за адаптацию собственного автомобиля под свои нужды.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Компенсация распространяется на авто, которое есть в собственности человека — независимо от того, ново оно или подержано», — отметила Свириденко.

Как работает механизм компенсации

Согласно разъяснению Свириденко, процесс получения средств состоит из нескольких шагов:

Регистрация перемен. После переоборудования автомобиля владелец должен внести соответствующую отметку в водительское удостоверение и официально зарегистрировать изменения в документах.

Подтверждение затрат. Все расходы по техническим работам должны быть подтверждены документально.

Подача заявки. Документы представляются в территориальное отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Это можно сделать лично, через электронный кабинет Минсоцполитики или через приложение «Дія».

«Сумма выплаты будет соответствовать фактическим расходам до 50 000 грн. На следующий год предусмотрено финансирование около 30 млн. грн. Ранее подобное решение мы приняли для ветеранов», — подытожила Юлия Свириденко.

Напомним, в декабре 2025 года украинские пенсионеры с инвалидностью получат выплаты от государства. Размер пенсии зависит от группы и страхового стажа.

Особое внимание уделено военным, получившим инвалидность в результате боевых действий: для них установлены отдельные, значительно выше минимальные выплаты. Также будут действовать отдельные нормы и минимумы для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.