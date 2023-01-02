Лютая зима идет: до конца недели Украину засыпет снегом и ударят 20-градусные морозы

Снижаться температура начнет уже 4 января.
В Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами.
Об этом 2 января сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
Так, по его прогнозу, с 6 января придут 20-гордовые морозы.
"С 6 января в Украину таки придут 20-градусные морозы, снегопады и метели. С 4 января по всей стране ожидается резкое похолодание до +1+5 градусов и дожди, кое-где с мокрым снегом. А с 6 января температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях - ночью до минус 17-20 градусов. На западе Украины будет несколько теплее - до минус 10-13 градусов, на остальной территории температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза", — пишет Щедрин.
Он также добавляет, что в период с 6 по 11 января по всей стране ожидаются сильные снегопады и метели.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко также предупредила украинцев о снижении температуры с 4-5 января. В то же время, ранее синоптики прогнозировали, что первая половина января будет аномально теплой, а во второй в Украину придут сильные морозы и обильные осадки в виде снега.
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