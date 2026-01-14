Лютые морозы до -20 и снег: прогноз погоды в Украине на 15 января

Прогноз погоды в Украине / © Pixabay

Середина зимы встретит украинцев морозами. В ближайшие дни холодная погода удержится, а ночные температуры ударят до -20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ночь на 15 января столбики термометров опустятся до -12…-18 градусов, а на севере — до -20. Днем в большинстве областей прогнозируют -4…-9 градусов, на севере — -9…-14. На западе температура составит -3…-8, а на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье ожидают самые мягкие значения — 0…-2 градуса.

Кое-где ожидается снег, однако в северных и центральных областях существенных осадков не предвидится.

В Киеве 15 января осадки маловероятны. Ночью температура составит -16…-18 градусов, днем — -10…-12.

«Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья», — отметила синоптик.

Напомним, в Украине продолжает свирепствовать непогода. К сожалению, уже известно о первых жертвах.