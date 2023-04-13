"Лживые сплетни": Епифаний открестился от влияния Порошенко на ПЦУ

Епифаний заверил, что ни одна политическая сила или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ какой-либо исключительной роли.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что никто из украинских политиков не влияет на решение пЦУ.

Об этом говорится в специальном обращении митрополита Епифания.

"Противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства... Одним из таких средств является упорная попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом — мы не позволяли до сих пор и дальше не будем позволять делать этого", — сказал Епифаний.

Он поблагодарил все политические силы, "независимо от того, представляют ли они в определенный промежуток истории власть или оппозицию". Однако заверил, что ни одна политическая сила или отдельный лидер не будут иметь в ПЦУ какой-либо исключительной или контролирующей роли.

"Годами структура Московского Патриархата в Украине перестраивалась именно по такой ошибочной модели теневого контроля. Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "нанятых менеджеров" в рясах все ключевые вопросы. в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского Патриархата в Украине", – говорит иерарх.

Епифаний обратил внимание, что противники ПЦУ настойчиво пытаются дискредитировать Украинскую церковь, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко". Митрополит напомнил, что именно таким образом в свое время Россия пыталась Киевский Патриархат преподносить как "церковь Кравчука" – якобы исключительно партийный политический проект.

"Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-то исключительной роли", – сказал предстоятель.

Епифаний в очередной раз подчеркнул, что ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви.

"Тем более этого не имеют и не могут иметь качество региональные кланы, которые изначально упорно пытались его добиться, но потерпели фиаско", — подытожил он.

Ранее митрополит Епифаний объяснил ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры и обратился к монахам УПЦ МП. Также он осудил "танцы у Лавры" и призвал митингующих к взвешенности.

Читайте также: