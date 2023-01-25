M1 Abrams: что известно об американских танках, сравнительная характеристика с российскими Т-90

Что известно о танках M1 Abrams, планируемых США передать Украине? Читайте в материале ТСН.ua об их характеристиках и цене, а также сравнение с российским Т-90.
25 января 2023 года журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, написала, что администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams. Стоимость такой помощи – 400 млн долларов США.
Во время своего выступления в 19:00 (по киевскому времени) Джо Байден подтвердил намерение США передать Украине боевые танки Abrams.
История создания
M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США, который был назван в честь генерала Крейтона Абрамса, занимавшего должность начальника штаба Армии Соединенных Штатов и командовавшего вооруженными силами США во Вьетнаме (1968-1972).
Абрамсы считаются хорошо вооруженными, мобильными бронированными боевыми машинами и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях современной войны. Поступают на вооружение США с 1980 года и на сегодняшний день остаются главным боевым танком Соединенных Штатов. Предполагается, что в Соединенных Штатах продлят срок службы Abrams до 2050 года.
Существует три основных версии танка: M1, M1A1 и M1A2. Они отличаются друг от друга улучшенным вооружением, системой защиты, электроникой.
Особенности танка M1 Abrams
Танки M1 Abrams постоянно обновляются. В основном пытаются усилить бронирование и добавить новые цифровые системы. К примеру, у версии M1A2 у командира появился независимый тепловизионный прицел и новое поколение брони из урана. Учитывая опыт войны в Ираке, танки начали устанавливать специальные комплекты, чтобы можно было вести бои в городе. Также был добавлен пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением, защищены некоторые узлы и агрегаты от огня из засады.
Самая современная серийная версия танка Abrams — M1A2 SEPv3. Здесь можно использовать снаряды воздушного взрывания, обновленное оборудование связи и программного обеспечения. Также установлен комплект брони нового поколения NGAP и комплекс активной защиты Trophy, чтобы уничтожать вражеские снаряды на подлете.
M1 Abrams: характеристики
- Вес: М1А1 — 57,15 т; М1А2 — 61,3 т
- Длина: 7 917 (с пушкой — 9 766) мм
- Ширина: 3 658 мм.
- Высота: 2 885 мм
- Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжатель, механик-водитель);
- Броня: "Чобгем", многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном;
- Главное вооружение: 105-мм нарезная танковая пушка M68 (из M1А1 — 120 мм гладкоствольная М256);
- Второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный);
- Двигатель: Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт);
- Удельная мощность: 24,5 л.с./т;
- Подвеска: торсионная Allison DDA X-1100-3B;
- Дорожный просвет: 480 мм;
- Емкость топливных баков: 1900 л;
- Операционная дальность: 410 км;
- Скорость: по шоссе — 67,6 км/ч; по средней местности — 48,3 км/ч.
Где применяли танк M1 Abrams
Этот боевой танк участвовал в нескольких войнах:
- в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне"),
- в Афганистане (операция "Непреклонная свобода"),
- в Ираке (сделка "Свобода Ирака").
В настоящее время он находится на вооружении в таких странах:
- США;
- Австралия;
- Египет;
- Ирак;
- Кувейт;
- Марокко;
- Саудовская Аравия.
Американские M1 Abrams vs российские Т-90
Сравнительную характеристику танка M1 Abrams против Т-90 сделали на сайте.
|M1 Abrams
|T-90
|Главное вооружение
|
120-мм гладкоствольная пушка L/44 M256A1 (42 снаряда)
|
2А46М 125-мм гладкоствольная пушка с 43 снарядами
|Двигатель
|
Многотопливный турбинный двигатель Honeywell AGT1500C
|
950 л.с. (736 кВт) для V-92S2 12-цил. дизельный двигатель
|Скорость
|67 км/ч
|60 км/ч
|Вес (тонн)
|62 тона
|46 тонн
|Экипаж
|4 человека
|3 человека
|Размеры (м)
|длина: 9,77 м, ширина: 3,66 м, высота: 2,44 м
|
длина: 9,63 м, ширина: 3,78 м, высота: 2,22 м
Сколько стоит один танк Abrams? Здесь сложно сказать наверняка, ведь все зависит от модификации. Однако в Сети указано, что в 2012 году цена за один танк составляла 8.58 млн долларов США.
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