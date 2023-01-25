M1 Abrams: что известно об американских танках, сравнительная характеристика с российскими Т-90

Что известно о танках M1 Abrams, планируемых США передать Украине? Читайте в материале ТСН.ua об их характеристиках и цене, а также сравнение с российским Т-90.

25 января 2023 года журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, написала, что администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams. Стоимость такой помощи – 400 млн долларов США.

Во время своего выступления в 19:00 (по киевскому времени) Джо Байден подтвердил намерение США передать Украине боевые танки Abrams.

История создания

M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США, который был назван в честь генерала Крейтона Абрамса, занимавшего должность начальника штаба Армии Соединенных Штатов и командовавшего вооруженными силами США во Вьетнаме (1968-1972).

Абрамсы считаются хорошо вооруженными, мобильными бронированными боевыми машинами и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях современной войны. Поступают на вооружение США с 1980 года и на сегодняшний день остаются главным боевым танком Соединенных Штатов. Предполагается, что в Соединенных Штатах продлят срок службы Abrams до 2050 года.

Существует три основных версии танка: M1, M1A1 и M1A2. Они отличаются друг от друга улучшенным вооружением, системой защиты, электроникой.

Особенности танка M1 Abrams

Танки M1 Abrams постоянно обновляются. В основном пытаются усилить бронирование и добавить новые цифровые системы. К примеру, у версии M1A2 у командира появился независимый тепловизионный прицел и новое поколение брони из урана. Учитывая опыт войны в Ираке, танки начали устанавливать специальные комплекты, чтобы можно было вести бои в городе. Также был добавлен пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением, защищены некоторые узлы и агрегаты от огня из засады.

Самая современная серийная версия танка Abrams — M1A2 SEPv3. Здесь можно использовать снаряды воздушного взрывания, обновленное оборудование связи и программного обеспечения. Также установлен комплект брони нового поколения NGAP и комплекс активной защиты Trophy, чтобы уничтожать вражеские снаряды на подлете.

M1 Abrams: характеристики

Вес: М1А1 — 57,15 т; М1А2 — 61,3 т

М1А1 — 57,15 т; М1А2 — 61,3 т Длина: 7 917 (с пушкой — 9 766) мм

7 917 (с пушкой — 9 766) мм Ширина: 3 658 мм.

3 658 мм. Высота: 2 885 мм

2 885 мм Экипаж: 4 человека (командир, наводчик, заряжатель, механик-водитель);

4 человека (командир, наводчик, заряжатель, механик-водитель); Броня: "Чобгем", многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном;

"Чобгем", многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном; Главное вооружение: 105-мм нарезная танковая пушка M68 (из M1А1 — 120 мм гладкоствольная М256);

105-мм нарезная танковая пушка M68 (из M1А1 — 120 мм гладкоствольная М256); Второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный);

1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный); Двигатель: Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт);

Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт); Удельная мощность: 24,5 л.с./т;

24,5 л.с./т; Подвеска: торсионная Allison DDA X-1100-3B;

торсионная Allison DDA X-1100-3B; Дорожный просвет: 480 мм;

480 мм; Емкость топливных баков: 1900 л;

1900 л; Операционная дальность: 410 км;

410 км; Скорость: по шоссе — 67,6 км/ч; по средней местности — 48,3 км/ч.

Где применяли танк M1 Abrams

Этот боевой танк участвовал в нескольких войнах:

в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне"),

в Афганистане (операция "Непреклонная свобода"),

в Ираке (сделка "Свобода Ирака").

В настоящее время он находится на вооружении в таких странах:

США;

Австралия;

Египет;

Ирак;

Кувейт;

Марокко;

Саудовская Аравия.

Американские M1 Abrams vs российские Т-90

Сравнительную характеристику танка M1 Abrams против Т-90 сделали на сайте.

Сравнительная характеристика танков M1 Abrams и T-90 M1 Abrams T-90 Главное вооружение 120-мм гладкоствольная пушка L/44 M256A1 (42 снаряда) 2А46М 125-мм гладкоствольная пушка с 43 снарядами Двигатель Многотопливный турбинный двигатель Honeywell AGT1500C 950 л.с. (736 кВт) для V-92S2 12-цил. дизельный двигатель Скорость 67 км/ч 60 км/ч Вес (тонн) 62 тона 46 тонн Экипаж 4 человека 3 человека Размеры (м) длина: 9,77 м, ширина: 3,66 м, высота: 2,44 м длина: 9,63 м, ширина: 3,78 м, высота: 2,22 м

Калибр (сравнение танков M1 Abrams vs T-90) / Фото: ТСН.ua

Скорость (сравнение танков M1 Abrams vs T-90) / Фото: ТСН.ua

Вес (сравнение танков M1 Abrams vs T-90) / Фото: ТСН.ua

Сколько стоит один танк Abrams? Здесь сложно сказать наверняка, ведь все зависит от модификации. Однако в Сети указано, что в 2012 году цена за один танк составляла 8.58 млн долларов США.

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