Маас не приедет: известно, кто заменит министра МИД Германии на саммите Крымской платформы

Маас не приедет: известно, кто заменит министра МИД Германии на саммите Крымской платформы

Хайко Маас срочно отменил свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.

Федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер возглавит немецкую делегацию, которая прибудет в Киев для участия в учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом со ссылкой на посла ФРГ в Украине Анку Фельдгузен сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, Альтмайер является "близким доверенным лицом федерального канцлера (Ангелы. — Ред.) Меркель и ранее занимал должность главы Федеральной канцелярии".

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"Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане", — указала Фельдгузен.

Посол добавила, что в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Тема энергетической безопасности в контексте "Северного потока-2", безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы", — подытожила Фельдгузен.

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Как сообщалось, в первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.

Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе "в последний момент".

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Крымской платформы — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма.

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