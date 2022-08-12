Мачо плачут: почему мужчинам следует высвобождать эмоции с помощью слез

Тема мужских слез остается табуированной до сих пор.

Решили разобраться и наглядно показать, что слезы иногда не просто ок, а еще и это необходимость для нормального здоровья и полноценной жизни, — пишет uaealth в Instagram.

Склонность плаката зависит не от возраста/пола/религии, а от специфических индивидуальных особенностей.

Социальные ожидания безэмоциональности, стойкости, даже холодности к мужчинам являются основной причиной, почему женщины действительно плачут чаще.

То есть мальчикам, равно как и девочкам плакать хочется, когда возникает в этом необходимость, но дальше включается социум.

Чем опасна блокировка слез?

Блокировка собственных слез ведет к эмоциональной замкнутости, проблемам в понимании своих эмоций и соответственно чувствам собеседника, что влечет за собой сложности в создании близких отношений.

Отрицаемые, вытесненные или заблокированные эмоции могут соматизироваться, то есть вызвать нарушения в телесном функционировании человека. В первую очередь это сердечно-сосудистые проблемы, где психогенный компонент очень существенный.

Различные зависимости и рискованное или агрессивное поведение также в значительной степени обусловлены невозможностью выдерживать и испытывать свои чувства напрямую.

Почему стоит позволить себе поплакать?

Плач — хороший способ прийти в себя, утешиться, справиться со сложными эмоциями, снизить психоэмоциональную нагрузку.

После слез наступает состояние обновления, человек успокаивается, что позволяет яснее мыслить, принимать эффективные и креативные решения.

Вместе со слезами выделяются анестетические вещества, способствующие получению удовольствия и вызывающие состояние легкости. Именно поэтому люди чувствуют себя обновленными после слез.

Разблокировка собственных эмоций (если те заблокированы) это длительный процесс. Лучше всего идти с этим к психологу, и если такой возможности сейчас нет, есть несколько простых советов.

Если желание плакать есть, плачьте

Если желания плакать нет, не плачьте

Если кому-то не нравятся ваши слезы, плачьте и не обращайте внимания.

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