Мадьяр хочет встретиться с Зеленским: что ответили в Офисе президента
В Офисе Президента прокомментировали инициативу Петера Мадьяра по встрече в Закарпатье.
Президент Украины Владимир Зеленский еще не утверждал график официальных мер на июнь, а формат потенциальных переговоров с лидером венгерской оппозиции должен определяться через прямую коммуникацию сторон.
Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин во время общения с медиа, пишет NV.
Литвин отметил, что пока подтвержденного графика главы государства на этот период нет. Советник также отметил процедурные аспекты организации подобных мероприятий, отметив: «двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах».
Напомним, ранее Петер Мадьяр выразил инициативу провести первые переговоры с Владимиром Зеленским на территории Закарпатской области.
По словам Мадьяра, главной целью планируемого визита является перевод дипломатических отношений между Украиной и Венгрией на «новую основу». Мадьяр стремится найти компромисс в вопросах, которые годами создавали напряженность между государствами, в частности, по положению этнических венгров на Закарпатье.