"Мадьяр" и его "птицы": что известно о новом командующем Сил беспилотных систем

Роберт «Мадьяр» Бровди

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Сегодня, 3 июня, президент Владимир Зеленский назначил Роберта Бровди «Мадяра» командующим Сил беспилотных систем ВСУ вместо уволенного Вадима Сухаревского.

ТСН.ua собрал все, что известно о Роберте Бровде, который стал известен благодаря своим «Птахам Мадяра».

«Мадьяр» до полномасштабной войны

Роберт Бровди родился 9 августа 1975 в Ужгороде. Позывной «Мадьяр» связан именно с венгерскими корнями военного. Известно, что до войны он успешно занимался бизнесом и участвовал в местной политической жизни

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Как передает «Эспрессо», Бровди возглавлял Закарпатскую областную организацию «Фронта Змін» Арсения Яценюка и был депутатом Закарпатского облсовета 6-го созыва (досрочно прекратил полномочия).

«Кроме того, Бровди возглавлял Аграрную биржу и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины, хотя его деятельность в этих структурах сопровождалась определенными скандалами. В частности, обвинениями в финансовых махинациях из-за продажи зерна», — отмечают в статье.

В издании отмечают, что в 2019 году с семьей Бровди произошли два инцидента:

в январе 2019 во двор дома, где живет мать Роберта Бровди в с. Сторожница подбросила пакет с гранатами.

16 февраля 2019 года в то же здание выстрелили из гранатомета. Граната пробила наружную стену и остановилась в стене спальни, где спала его не пострадавшая мать.

Полномасштабная война — от ротного до комбрига

В 2022 году Бровди создал группу «Птахи Мадяра», находившуюся в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. В январе 2024 года подразделение расширили до 414 батальона. Однако он не остановился и масштабировал свое подразделение уже в бригаду (414 отдельная бригада).

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«Птахи Мадяра» участвовали в ключевых операциях войны. Участвовали в обороне Херсона, Соледара, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Урожайного. После начала десанта в Крынках наносили удары по российским войскам на левом берегу Херсонщины.

Летом 2024 года «Птахи Мадяра» участвовали в боях на севере Харьковской области, где россияне «полезли» в контрнаступление. В августе полк был переведен на самое тяжелое Покровское направление.

Боец «Птиц Мадяра» с дронов

Герой Украины

8 мая 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Роберту Бровди звание Героя Украины.

Как прокомментировал изменения в Силах беспилотных систем предшественник «Мадяра»

Бывший командующий СБС Вадим Сухаревский, назначенный заместителем командующего оперативным командованием «Восток», несколько резко прокомментировал изменения в Силах беспилотных систем Украины:

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«На этом этапе наши видения дальнейшего развития ССС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию в должности командующего ССС».

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