Отставка Федорова: Мадяр отреагировал на обвинения в давлении на военных

Роберт Бровди «Мадьяр»

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» отреагировал на информацию, которая в последние дни активно распространялась в медиа о якобы давлении на бывшего военнослужащего СБС после его участия в митинге. Он заявил, что лично проверит все обстоятельства, но призвал не торопиться с выводами.

Об этом он написал на официальной странице.

В своем обращении командующий подчеркнул, что в Силах беспилотных систем не допускается никаких проявлений давления, насилия, коррупции или других правонарушений.

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По его словам, каждое сообщение о возможных нарушениях готово проверять, а для этого уже работает канал прямой коммуникации.

«Гарантирую обратную связь по любым чувствительным вопросам нарушений, злоупотреблений, насилия, коррупции и тому подобное», — отметил Бровди.

Мадяр сообщил, что намерен выяснить, кто именно из представителей медицинской службы контактировал с бывшим военнослужащим СБС, с какой целью это происходило и были ли для этого соответствующие основания.

По его предварительной информации, ситуация могла быть неправильно интерпретирована, а отдельные сообщения в СМИ преувеличены. В то же время командующий подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны только после проверки всех обстоятельств.

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Отдельно Бровди отреагировал на распространенные утверждения о том, что руководство сил беспилотных систем якобы не знает реальной ситуации на передовой.

По его словам, командующий группировкой, начальник штаба и заместители постоянно находятся в районах выполнения боевых задач вместе с подразделениями. Мадяр также подчеркнул, что ядро командования состоит из боевых офицеров, имеющих значительный опыт непосредственного участия в войне.

В конце обращения командующий СБС призвал воздерживаться от манипуляций и необоснованных обвинений до завершения проверки. В то же время, он подтвердил готовность лично реагировать на сообщения о возможных нарушениях, если они будут подкреплены конкретными фактами.

Что произошло

Напомним, в украинской армии возник конфликт из-за реакции военных на отставку Михаила Федорова с должности министра обороны. Командование ВСУ, в частности Генеральный штаб, обвиняют в попытках подавить критику и закрыть рот бойцам, которые открыто выражают поддержку эксминистру и принимают участие в протестах.

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Народный депутат Юрий Павленко заявил, что в Генштабе планируют применять «карательные меры» к военнослужащим, которые в соцсетях или во время отпуска высказали свою позицию по кадровым изменениям в Минобороны. По его информации, речь идет об отзыве из отпусков, дополнительных проверках и других санкциях. Павленко обратился к главнокомандующему Александру Сырскому с просьбой не допустить таких действий, подчеркнув, что сила украинской армии — в свободном солдате, осознающем, за что воюет.

Начальник медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова также сообщила о давлении на военных. В частности, ей звонили из Командования Сил беспилотных систем, чтобы выяснить место службы Дмитрия Козятинского — бывшего боевого медика, призвавшего людей выходить на митинги. Михайлова подчеркнула, что подобные действия свидетельствуют о попытках запугать военных за выражение гражданской позиции, даже в отпуске. Она отметила, что армия защищает не только территорию, но и право на свободу слова, и страх выражать мнение подрывает доверие к государству.

Волонтер Сергей Стерненко опубликовал сообщения от военных, получивших приказы из Генштаба о запрете публичных заявлений, интервью и участии в политических мероприятиях по смене министра обороны. Некоторые бойцы, включая раненых, все же открыто записали видеообращение с требованием вернуть Федорова на должность.

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