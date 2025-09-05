Атакованный Рязанский НПЗ

Дополнено новыми материалами

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» подтвердил поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода в России и нефтебазы в оккупированном Луганске.

Об этом он написал в Сети 5 сентября.

«Анорексируется кощеева игла последовательно, Силами обороны Украины», — отметил Бровди.

Так, командующий уточнил, что Жало Птахив, 14 полк Сил беспилотных систем совместно с Силами спецопераций, Главным управлением разведки Минобороны и другими составляющими Сил обороны Украины совершили «визит» на Рязанский НПЗ.

«Нефте-наливайка 17,1 млн т в год. 1 из 4 крупнейших НПЗ рф», — акцентировал «Мадьяр».

Также бойцы 14-го полка СБС ударили по «Луганской нефтебазе».

«Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть- быстросгораемыми», — резюмировал Бровди.

Напомним, вечером 4 сентября в Луганске прогремела серия взрывов, после которых возник мощный пожар на местной нефтебазе. В партизанском движении «Атеш» заявили о попадании дрона по нефтебазе, которая обеспечивает горючим российскую армию.

А в ночь на 5 сентября дроны атаковали НПЗ в Рязани, после чего там также вспыхнул пожар.